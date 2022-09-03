Yonggang Luo, независимый участник графического проекта Mesa3D, начал работу по включению поддержки AVX-512 для реализации LLVMpipe. Причина, по которой участник Mesa взял на себя обязательство добавить поддержку графического конвейера Mesa3D, заключается в том, чтобы разрешить использование AVX-512 в новых процессорах AMD Ryzen 7950X и остальных процессорах серии 7000.

LLVMpipe - это уникальное исполнение программного обеспечения Mesa OpenGL, которое используется, когда графическая карта или драйвер графического процессора не найдены компьютерной системой или отсутствуют в системе. LLVM представляет собой набор "технологий компилятора и цепочки инструментов, используемых для создания внешнего интерфейса для любого языка программирования и внутреннего интерфейса для любой архитектуры набора инструкций". LLVMpipe позволит LLVM использовать определенный набор расширений и обеспечивать большую производительность, чем другие исполняемые программы, такие как Softpipe и OpenGL.

AVX-512 наиболее часто используется с процессорами Intel в течение нескольких лет. Тем не менее интересно видеть, что LLVMpipe поддерживает невыпущенные процессоры Ryzen серии 7000, поскольку он имеет встроенную интеграцию с графикой RDNA 2 и работает лучше, чем LLVMpipe. Поскольку процессоры AMD Zen 4 еще не выпущены, неизвестно, предложит ли AVX-512 повышенную производительность на новой архитектуре. AVX-512 используется 256-битным путем, а не 512-битным путем.