Мы все знаем Sony за то, что в течение года она выпускала несколько выдающихся продуктов, и дела у компании только начинают улучшаться. Их подразделение по производству наушников, телевизоров и консолей всегда было превосходным, но на рынке смартфонов Sony никогда не удавалось подняться на тот же уровень, что и другим их предприятиям, что не означает, что отделение собирается закрыться. Sony только что выпустила Sony Xperia 5 IV, новейший флагманский телефон, в котором есть все, что вы могли бы хотеть от флагмана, и даже больше.

Что касается дизайна Sony Xperia 5 IV вы по-прежнему получаете прямоугольный корпус с закругленными краями. У вас даже есть разъем 3,5 мм, и это радует.

Sony Xperia 5 IV оценивается по рейтингам IP65 и IP68, и когда ее спросили, почему так, Sony ответила, что другие бренды тестируют только один, тогда как Sony решила тестировать оба.

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Sony Xperia 5 IV будет поставляться с 6,1-дюймовым дисплеем и высоким соотношением сторон 21:9. Дисплей представляет собой OLED-панель с частотой обновления 120 Гц с разрешением FHD + и имеете лучший привод HDR в реальном времени, а также повышенную яркость.

Что касается камер, Sony решила пойти своим путем, а не делать то, что делают Samsung и другие компании. Sony Xperia 5 IV оснащен 16-мм, 24-мм и 60-мм задними камерами, и все они представляют собой 12-мегапиксельные сенсоры. Фронтальная камера также имеет 12-мегапиксельную сенсор.

Компания разработала новые динамики, размещенные в специальном корпусе, который может гасить нежелательные вибрации, обеспечивая более чистый звук. Вы получаете два динамика спереди, создающие полноценный стереозвук. Вы также получаете Dolby Atmos и 360 Reality Audio Upmix.

Вы также можете ожидать аудио высокого разрешения как через проводные, так и беспроводные соединения. Что касается беспроводной связи, Sony Xperia 5 IV будет поддерживать LDAC, DSEE и Bluetooth LE Audio.

Под капотом Sony Xperia 5 IV работает процессор Snapdragon 8 Gen 1. Sony считает, что чипсета более чем достаточно для работы всех функций устройства. Телефон будет запущен с Android 13, с тремя годами обновлений безопасности и двумя крупными обновлениями. Ожидаемая цена новинки 1100 долларов.

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