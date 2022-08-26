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До сегодняшнего дня пользователям Твиттера не разрешалось редактировать свои твиты, и мы знаем, это звучит странно, потому что вы всегда можете просто удалить свой твит и опубликовать его снова с исправленными опечатками/ссылками, но это глупо. Особенно, когда многие из нас твитят в спешке и чаще всего даже не успевают проверить, что мы твитим после того, как оно отправлено. Что ж, теперь вы можете редактировать свои твиты.
Однако есть одна загвоздка. Функция, которая позволяет вам редактировать свои твиты, является частью Twitter Blue; ежемесячная подписка, которая вам понадобится, чтобы пользоваться некоторыми привилегиями, которые просто доступны не всем.
Самое интересное здесь надпись: "Получить ранний доступ к редактированию твитов", что дает нам основания полагать, что позже Twitter сможет предоставить эту функцию всем остальным.