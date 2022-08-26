При условии если будут ежемесячно платить за Twitter Blue.

реклама

До сегодняшнего дня пользователям Твиттера не разрешалось редактировать свои твиты, и мы знаем, это звучит странно, потому что вы всегда можете просто удалить свой твит и опубликовать его снова с исправленными опечатками/ссылками, но это глупо. Особенно, когда многие из нас твитят в спешке и чаще всего даже не успевают проверить, что мы твитим после того, как оно отправлено. Что ж, теперь вы можете редактировать свои твиты.

Однако есть одна загвоздка. Функция, которая позволяет вам редактировать свои твиты, является частью Twitter Blue; ежемесячная подписка, которая вам понадобится, чтобы пользоваться некоторыми привилегиями, которые просто доступны не всем.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай -30% на 6700XT ASUS 3070 Ti за 60 тр в Регарде 3050 ASUS уже 30 тр 12700KF за копейки в Ситилинке 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Рухнула цена i9 12900K на треть В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Самое интересное здесь надпись: "Получить ранний доступ к редактированию твитов", что дает нам основания полагать, что позже Twitter сможет предоставить эту функцию всем остальным.