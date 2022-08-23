Подробная информация о процессоре NVIDIA Grace
NVIDIA впервые анонсировала свой ЦП Grace и соответствующий дизайн Superchip на GTC 2022. ЦП Grace - это первый процессор NVIDIA, основанный на специальной архитектуре Arm, который будет нацелен на сегмент серверов / высокопроизводительных вычислений. Процессор поставляется в двух конфигурациях Superchip: модуль Grace Superchip с двумя процессорами Grace и суперчип Grace+Hopper с одним процессором Grace, подключенным к графическому процессору Hopper H100.
Некоторые из основных моментов Grace включают в себя:
- Высокопроизводительный ЦП для высокопроизводительных вычислений и облачных вычислений
- Суперчип с поддержкой до 144 процессорных ядер Arm v9
- Первый в мире LPDDR5x с памятью ECC, общая пропускная способность 1 ТБ/с
- SPECrate2017_int_base более 740 (приблизительно)
- Когерентный интерфейс 900 ГБ/с, в 7 раз быстрее, чем PCIe Gen 5
- Удвоенная плотность упаковки по сравнению с решениями на основе DIMM
- В 2 раза выше производительность на ватт по сравнению с ведущими современными ЦП
- Работает со всеми программными платформами NVIDIA, включая RTX, HPC, AI и Omniverse.
Будучи первым серверным процессором NVIDIA, Grace имеет 72 ядра Arm v9.0, которые обеспечивают поддержку SVE2 и различных расширений виртуализации, таких как Nested Virtualization и S-EL2. Процессор изготовлен на технологическом узле TSMC 4N, оптимизированной версии 5-нм технологического узла, созданного исключительно для NVIDIA.
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ЦП NVIDIA Grace имеет масштабируемую когерентную структуру с распределенным кэшем. Чип имеет пропускную способность до 3,225 ТБ / с с разделением пополам, масштабируется за пределы 72 ядер (144 на Superchip), интегрирует 117 МБ кэш-памяти L3 и поддерживает разделение и мониторинг памяти Arm (MPAM). Grace также позволяет использовать унифицированную архитектуру памяти с общими таблицами страниц. Два суперчипа NVIDIA Grace+Hopper могут быть соединены друг с другом через NVSwitch, а ЦП Grace на одном суперчипе может напрямую взаимодействовать с графическим процессором на другом чипе или даже получать доступ к своей видеопамяти на родной скорости NVLINK.
NVIDIA заявляет, что ее Grace - это узкоспециализированный процессор, предназначенный для таких рабочих нагрузок, как обучение моделей NLP следующего поколения, которые имеют более 1 триллиона параметров. В тесном сочетании с графическими процессорами NVIDIA система на базе ЦП Grace будет обеспечивать в 10 раз более высокую производительность, чем современные современные системы на базе NVIDIA DGX, которые работают на ЦП x86.
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