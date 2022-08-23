Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Подробная информация о процессоре NVIDIA Grace

72 ядра Arm V9.0, 117 МБ кэш-памяти L3, 68 линий PCIe Gen 5, процесс TSMC 4N и TDP 500 Вт
[ ] для раздела Блоги
+
3060 MSI Gaming дешевле 40 тр
3050 ASUS уже 30 тр
3060 Ti MSI за копейки - смотри
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

NVIDIA впервые анонсировала свой ЦП Grace и соответствующий дизайн Superchip на GTC 2022. ЦП Grace - это первый процессор NVIDIA, основанный на специальной архитектуре Arm, который будет нацелен на сегмент серверов / высокопроизводительных вычислений. Процессор поставляется в двух конфигурациях Superchip: модуль Grace Superchip с двумя процессорами Grace и суперчип Grace+Hopper с одним процессором Grace, подключенным к графическому процессору Hopper H100.

Некоторые из основных моментов Grace включают в себя:

  • Высокопроизводительный ЦП для высокопроизводительных вычислений и облачных вычислений
  • Суперчип с поддержкой до 144 процессорных ядер Arm v9
  • Первый в мире LPDDR5x с памятью ECC, общая пропускная способность 1 ТБ/с
  • SPECrate2017_int_base более 740 (приблизительно)
  • Когерентный интерфейс 900 ГБ/с, в 7 раз быстрее, чем PCIe Gen 5
  • Удвоенная плотность упаковки по сравнению с решениями на основе DIMM
  • В 2 раза выше производительность на ватт по сравнению с ведущими современными ЦП
  • Работает со всеми программными платформами NVIDIA, включая RTX, HPC, AI и Omniverse.

Будучи первым серверным процессором NVIDIA, Grace имеет 72 ядра Arm v9.0, которые обеспечивают поддержку SVE2 и различных расширений виртуализации, таких как Nested Virtualization и S-EL2. Процессор изготовлен на технологическом узле TSMC 4N, оптимизированной версии 5-нм технологического узла, созданного исключительно для NVIDIA.

реклама

ЦП NVIDIA Grace имеет масштабируемую когерентную структуру с распределенным кэшем. Чип имеет пропускную способность до 3,225 ТБ / с с разделением пополам, масштабируется за пределы 72 ядер (144 на Superchip), интегрирует 117 МБ кэш-памяти L3 и поддерживает разделение и мониторинг памяти Arm (MPAM). Grace также позволяет использовать унифицированную архитектуру памяти с общими таблицами страниц. Два суперчипа NVIDIA Grace+Hopper могут быть соединены друг с другом через NVSwitch, а ЦП Grace на одном суперчипе может напрямую взаимодействовать с графическим процессором на другом чипе или даже получать доступ к своей видеопамяти на родной скорости NVLINK.

NVIDIA заявляет, что ее Grace - это узкоспециализированный процессор, предназначенный для таких рабочих нагрузок, как обучение моделей NLP следующего поколения, которые имеют более 1 триллиона параметров. В тесном сочетании с графическими процессорами NVIDIA система на базе ЦП Grace будет обеспечивать в 10 раз более высокую производительность, чем современные современные системы на базе NVIDIA DGX, которые работают на ЦП x86.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

nvidia grace
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
18
Главные игры августа 2022 года
17
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
7
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
48
Курс евро обвалился – экономика ЕС трещит по швам, а газа на всех может не хватить
28
Под начало большой распродажи внутренний курс доллара на AliExpress сильно снизился
6
Объёмы южнокорейского экспорта сокращаются, усугубляя экономический кризис
2
Что произойдёт с майнингом Эфира после перехода на PoS – Ethermine раскрыл план Виталика Бутерина
22
Coca-Cola сменила названия напитков Sprite и Fanta – американская компания не уходит с рынка РФ
26
5 лучших видеокарт NVIDIA лета 2022 года с оптимальным соотношением цены и производительности
9
Нужно ли гнаться за ультра настройками в играх и покупать ради этого дорогую видеокарту — тест RG
5
Apple объявляет о программе самостоятельного ремонта моделей MacBook Air и MacBook Pro
2
Оверклокер подробно рассказал о разгоне Intel Arc A380 до частоты 3,1 ГГц
3
Охота Way of the Hunter успешно стартовала в Steam
+
Какую видеокарту купить, если денег мало, но есть желание играть в новинки 2022 года
3
Bosch планирует продать активы в России и ищет покупателя
12
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
341
Опрос 3dcenter показал, что 7% пользователей выводили свою видеокарту из строя, пытаясь её разогнать
11
GeForce RTX 4080 получит скоростную GDDR6X на 23 Гбит/с и скромный TDP 340 Вт – Videocardz
17
Цены на видеокарты AMD стремительно снижаются – ASUS, Gigabyte и MSI переходят на Radeon RX 6000
2
RSS-читалка для настольного Google Chrome находится в разработке и постепенно добавляется в браузер
2
О перспективах отключения Гуглом смартфонов в России рассказали эксперты
17
На Aliexpress идёт большая распродажа по сниженному курсу доллара - осталось 4 дня
14

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
43
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
44
Об эволюции бытовых источников освещения начиная с 90-х - с примерами, иллюстрациями и не только
42
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
37

Сейчас обсуждают

RedStone
21:48
эти "великолепные слова" скажут на твоей могиле, но тебе от этого уже не будет ни холодно ни жарко, а вскорости тебя забудут - мясо в такой войне недостойно большего
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
RedStone
21:47
видюхам 1080 уже 8 лет, они все майненные и пережаренные - нафига такой бестолковый совет давать ?
Как собрать быстрый, компактный и недорогой компьютер для учебы и игр к 1 сентября 2022 года
ilya_adler
21:44
я вообще не знаю как можно на маленьком мониторе сидеть, а тем более 1080р. если бы ты увидел как игры выглядят на нормальном большом 4к телеке да ещё с ХДР, понял зачем новые видеокарты выпускают. пл...
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
Заглот уже занято
21:42
Заглот-идиот. Рифмуется? Рифмуется. Статья написано настолько криво и бездарно, что шитлинк кажутся ещё большими идиотами, раз платят Заглотану.
Новая Marvel's Spider-Man уже на торрентах – 6 оптимальных видеокарт на любой вкус и кошелёк
RedStone
21:40
Ты обдолбался дешёвой солью - иди проспись, херой чумазый.
В России предлагают принудительно лицензировать книги, фильмы и ПО из Европы и США
Zorro
21:39
Хорошо. в игре даже 1080р так же меньше обзор масштаб видишь чем в 4к. а насчет герц на новых картах и монях там карта подстраивается под герцы моня если монь 120герц то карта будет выдавать 120фпс. ...
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
Xmast
21:39
Вот ознакомся https://www.ferra.ru/news/games/vy-zrya-stavite-ultra-nastroiki-grafiki-v-igrakh-potomu-chto-ne-smozhete-otlichit-ikh-ot-vysokikh-12-10-2021.htm Настройки в играх еще не значит что ты да...
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
Za9c
21:37
А какая статистика этого льда за послоедние пару тысяч лет? То что наблюдения стали вести тщательно эти 150 лет ещё ни о чём не говорят. У Земли довольно долгие циклы температурные.
Половина льда в Альпах растаяла за последние 150 лет из-за повышения температуры
muas
21:36
4080TI будет с 20 гигами и 320 битной шиной
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
Эовейн Триада
21:36
На мониторе FullHD всё здорово же, тем более если 120гц и 120 fps карта вытягивает. В 4К реально заметно шрифты в Винде чётче, а в играх ну небольшая прям разница, а за счёт динамики и большого fps на...
Обновлённые спецификации GeForce RTX 40 — до 18432 ядер и прирост быстродействия более чем в 2 раза
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем