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Память DDR5-6000 станет лучшим выбором для процессоров AMD Ryzen 7000 Zen 4

DDR5-6000 обеспечивает соотношение IFC 1:1 что должно обеспечивать наилучший прирост производительности.
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Партнеры AMD по материнским платам представили несколько дизайнов AM5 для процессоров Ryzen 7000 Zen 4, которые должны обеспечивать отличный разгон и поддержку памяти, однако красная команда пока не предоставила какую-либо информацию о разгоне.

Процессоры AMD Ryzen для настольных ПК имеют три различные тактовые частоты как часть их внутренней структуры памяти, в том числе:

nfinity Fabric Clock (FCLK): определяет, насколько быстро ядра ЦП могут обмениваться данными между кристаллами ЦП и контроллерами SOC (например, PCIe, SATA, USB).

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Контроллер памяти (UCLK): определяет, насколько быстро контроллер памяти может принимать/извлекать команды из ОЗУ.

Memory Clock (MCLK): Частота основной системной памяти.

Это относится и к процессорам AMD Ryzen 7000 Zen 4 для настольных ПК. Одним из больших изменений чипов Zen 4 для потребительских платформ станет новая технология EXPO, также известная как расширенные профили для разгона, которая представляет собой переработанный дизайн XMP для процессоров AM5 следующего поколения. Технические представители AMD уже подчеркнули, что разгон памяти DDR5 имеет большое значение для процессоров Raphael.

Поэтому похоже, что процессоры AMD Ryzen 7000 Zen 4 определенно будут иметь память DDR5-6000, обеспечивающую соотношение IFC 1:1. Соотношение 1:1 означает, что память работает с той же частотой, что и контроллер памяти процессора, что должно обеспечивать наилучший прирост производительности. С помощью Alder Intel разделила ранги памяти на две категории: режим 2:1, известный как Gear 2, который используется по умолчанию для DDR5, и модель 4:1, известная как Gear 4.  Соотношение 1:1 позволит снизить задержки и сбалансировать скорость, в то время как более высокое соотношение обеспечит лучший разгон и более высокую скорость передачи данных, но также приведет к меньшим задержкам.

AMD Ryzen 3000 Zen 2 Оптимальный вариант - DDR4-3800

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AMD Ryzen 5000 Zen 3 Оптимальный вариант - DDR4-4000

AMD Ryzen 7000 Zen 4 Оптимальный вариант - DDR5-6000

Для процессоров AMD Ryzen 7000 Zen 4 память по умолчанию будет DDR5-5600. Поддерживаются модули DIMM с более высокой частотой, но как только вы превысите предел DDR5-6000, вы упадете до IFC 1: 2. DDR5-6400 с соотношением сторон 1:2 будет давать плохие результаты и не рекомендуется для лучшей игровой производительности.

Кроме того, похоже, что X670E/X670, хотя и предназначены для разгона, на самом деле не получат лучшие материнские платы для разгона памяти, поскольку они зарезервированы для чипсетов B650E. Gigabyte подтвердила, что они будут предлагать Tachyon с двумя слотами DIMM DDR5 на чипсете B650(E), но нам придется немного подождать, чтобы увидеть эту материнскую плату в действии. Платы X670E и X670 будут поддерживать как разгон, так и пониженное напряжение для процессоров Ryzen 7000 Zen 4.

А теперь плохие новости. AM4 существует уже почти 5 лет, и даже сейчас есть несколько проблем, связанных с его прошивкой AGESA на различных материнских платах. Поначалу поддержка памяти DDR4 была не такой быстрой, и пришлось внести множество изменений, прежде чем платформа перешла в стабильное состояние. То же самое будет и с AM5, поскольку это новый старт с памятью DDR5, а также первая платформа AMD, использующая более новый стандарт памяти.

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ddr5-6000 amd ryzen 7000 zen 4
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