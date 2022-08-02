"Предполагаемая" утечка исходит от TOPPC, известного оверклокера мирового уровня из Тайваня. Оверклокер опубликовал скриншот CPU-z предполагаемой платформы процессора AMD Ryzen 7000 для настольных ПК с памятью DDR5 со скоростью передачи 6400 Мбит/с. Это частота DRAM 3202,7 (эффективная 6405,4 Мбит/с). Мы также можем видеть, что DRAM работает с небольшими таймингами, оцененными в CL-32-38-38-96-134.

Самые низкие задержки, которые мы наблюдали для DDR5 до сих пор, были у модулей G.Skill Trident Z5, которые снижаются до CL28, но также работают с более низкой скоростью передачи DDR5-5600. Тем не менее, у G.Skill есть другие комплекты, которые могут достигать таймингов CL32 на тех же скоростях, поэтому возможно, что здесь использовался высококлассный комплект, или это может быть просто ручной разгон. Одно можно сказать наверняка: процессоры AMD Ryzen 7000 для настольных ПК выглядят великолепно и смогут без проблем поддерживать высокочастотную память.

"Наша первая игровая платформа DDR5 - это наша платформа Raphael, и одна из замечательных особенностей Raphael заключается в том, что мы действительно собираемся произвести большой фурор по разгону" - Джозеф Тао, менеджер по поддержке памяти в AMD.

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Новая функция под названием EXPO (расширенные профили AMD для разгона) позволит улучшить разгон памяти DDR5 на новой платформе, аналогично XMP от Intel. Это был трудный путь для AM4, чтобы предложить приличные возможности DDR4 OC, но к настоящему времени с этим более или менее разобрались, мы можем только ожидать, что DDR5 будет иметь гораздо лучший OC и опыт совместимости по сравнению с DDR4 на платформах AM4. Ожидается, что эта новая функция позволит платам AM5 хранить два профиля разгона памяти, которые включают:

Оптимизированный профиль для высокой пропускной способности (Higher Frequency)

Оптимизированный профиль для малой задержки (более жесткие тайминги CAS)

Кроме того, похоже, что платформа будет совместима только с DDR5, и мы не увидим опций DDR4, как на существующей платформе Intel. Но с ростом цен и доступности DDR5 это не будет иметь большого значения для большинства потребителей hi-end класса, на которых AMD будет ориентироваться в первую очередь. Ожидается, что партнеры AMD по материнским платам представят более подробную информацию о своих будущих материнских платах X670E 4 августа.



