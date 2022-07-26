Рендеры OnePlus 10T позволяют взглянуть на цветовые решения Jade Green и Moonstone Black

OnePlus 10T будет официально представлен 3 августа, и теперь, прямо перед его премьерой, у нас есть официальный первый взгляд на спецификации, а также фотографии для прессы грядущего устройства OnePlus.

Устройство будет поставляться с 6,7-дюймовым дисплеем FHD+, поддержкой 10-битного цвета, совместимостью с HDR10+ и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, вы можете выбрать две конфигурации, начиная с 8/128 ГБ и более дорогой 12/256 ГБ. Однако ходят слухи, что в некоторых регионах вы можете увидеть вариант на 16 ГБ. Питать устройство будет батарея емкостью 4800 мАч, а также быстрая зарядка мощностью 150 Вт.

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Спецификации OnePlus 10T:

Дисплей: 6,7-дюймовый AMOLED экран с частотой 120 Гц

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Процессор: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Оперативная память: 8/12 ГБ

Память: 128/256 ГБ

Аккумулятор: 4800 мАч / 150 Вт зарядка

Камеры: сверхширокоугольная 50 МП / 8 МП / макросъемка 2 МП / селфи 16 МП

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Программное обеспечение: OxygenOS 12 с Android 12

Цвета: Jade Green /Moonstone Black

OnePlus 10T выглядит захватывающим устройством, но отсутствие ползунка предупреждений не понравится большинству людей.