Выход процессора ожидается в ноябре 2022

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Первые игровые и синтетические тесты производительности процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake с тактовой частотой 5,5 ГГц были опубликованы компанией Extreme Player в Bilibili (через HXL).

Процессор Intel Core i9-13900K Raptor Lake, протестированный в просочившихся тестах, представляет собой образец QS, который имеет 24 ядра и 32 потока в конфигурации с 8 ядрами P и 16 ядрами E. ЦП содержит в общей сложности 36 МБ кэш-памяти L3 и 32 МБ кэш-памяти L2, что в сумме составляет 68 МБ "умного кэша". Он также поставляется с базовым (PL1) TDP 125 Вт и MTP около 250 Вт.

Этот чип работает на тех же тактовых частотах 3,0 ГГц и 5,5 ГГц, которые мы видели в предыдущих тестах того же источника. Ожидается, что последний чип будет работать на одноядерных тактовых частотах до 5,7–5,8 ГГц, хотя это еще предстоит выяснить, пока окончательный вариант не появится на рынке.

Что касается производительности, у нас есть более подробные игровые и синтетические тесты с Intel Core i9-13900K (5,5 ГГц) и Core i9-12900K (4,9 ГГц), работающими на своих штатных частотах на платформе Z690 с 32 ГБ памяти DDR5-6400 и видеокарта GeForce RTX 3090 Ti. Core i9-13900K уже имеет преимущество в тактовой частоте на 12,2% по сравнению с Core i9-12900K, поэтому по умолчанию он должен быть быстрее, даже если архитектура такая же. Дополнительный прирост связан с увеличением кэша, поскольку он больше на 50% (68 МБ против 44 МБ).

Синтетические тесты Intel Raptor Lake Core i9-13900K и Alder Lake Core i9-12900K:

Производительность в различных играх была протестирована с разрешением 2160p, 1440p и 1080p. Среднее улучшение производительности процессора Intel Core i9-13900K Raptor Lake, по-видимому, составляет около 5-10% во всех трех разрешениях по сравнению с его предшественниками Core i9-12900K Alder Lake. Есть лишь несколько случаев, когда чип показывал огромные выигрыши. Кэш и более высокие тактовые частоты, похоже, действительно дают прирост примерно на 25-30% в нескольких играх, таких как PUBG, Forza Horizon 5, и до 70-80% прироста в Red Dead Redemption 2.

Игровые тесты Intel Raptor Lake Core i9-13900K и Alder Lake Core i9-12900K:

Intel Core i9-13900K показал в среднем примерно на 10% более высокую однопоточную и на 35% более высокую многопоточную производительность по сравнению с Core i9-12900K в ранее просочившихся тестах. В целом, похоже, что процессор будет быстрее, чем Ryzen 9 7950X, в задачах, специфичных для рабочей нагрузки, и будет на одном уровне в игровых тестах. Но поскольку позже в этом году AMD выпустит свои чипы Ryzen 7000 3D V-Cache, основанные на той же базовой архитектуре Zen 4, игровая корона Intel, если им удастся отобрать ее у Zen 4, будет недолговечной.

Ожидается, что процессоры Intel 13-го поколения Raptor Lake для настольных ПК, включая флагманский Core i9-13900K, будут запущены в октябре на платформе Z790. Процессоры будут конкурировать с линейкой процессоров AMD Ryzen 7000, которая также будет запущена осенью 2022 года.

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