Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Многомиллиардный крипто-кредитор подал заявление о банкротстве

Криптопокалипсис обрушивает их налево и направо.
[ ] для раздела Блоги
+
3070 дешевле 50 тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Ситилинке
3080 Gigabyte Gaming за 80 тр
3070 Ti дешевле 60 тр в Регарде
3050 Gigabyte Gaming за 30 тр - успей
3060 MSI за 44тр в Регарде
3060 Gigabyte Gaming дешевле 50тр

Celsius Network подала заявление о банкротстве через месяц после того, как клиентам запретили снимать средства. В документации компании, занимающейся торговлей и кредитованием криптовалют, указаны обязательства в размере 5,5 млрд долларов, но активы в размере 4,31 млрд долларов не покрывают черную дыру в размере 1,19 млрд долларов. 4,7 миллиарда долларов из 5,5 миллиардов обязательств относятся к пользователям Celsius, которые, как признается в заявке, могут понести серьезные убытки.

На протяжении всего процесса компания будет обслуживать существующие кредиты, но не будет выдавать новые. Вывод средств с платформы по-прежнему приостановлен, и "большая часть активности по счету будет приостановлена до дальнейшего уведомления".

В индустрии, построенной на браваде, неудивительно, что заявление соучредителя и генерального директора Celsius Алекса Машинского, содержит элемент неповиновения, которое временами почти граничит с фарсом. Он обвиняет средства массовой информации в том, что называет "криптопокалипсисом", в "неправильных решениях о размещении активов" и в том, что Celsius слишком быстро стал слишком большим.

реклама

Почти невероятно, но заявление пытается придать храбрости и представить это как следующий шаг в пути Celsius, с заявлениями о том, что предлагаемые шаги по банкротству "стабилизируют бизнес, завершат всеобъемлющую сделку по реструктуризации, которая максимизирует ценность для всех заинтересованных сторон, и настроит на успех в индустрии криптовалют".

Кроме того Машинский считает, что Celsius может "покрыть свой текущий дефицит криптовалюты" за счет своих операций по добыче биткоинов.

Celsius была основана только в 2017 году, но быстро превратилась в крипто-кредитный бизнес на миллиард долларов благодаря криптотрейдерам и спекулянтам. У клиентов было несколько путей: вы могли внести криптовалюту в Celsius с обещанием высокой доходности или взять кредит наличными под залог ваших криптовалютных запасов.

Было много мелких инвесторов, но также и много крупных, таких как огромный канадский пенсионный фонд Caisse de dépôt et Placement du Québec, который вместе с инвестиционной фирмой в прошлом году инвестировал в Celsius 400 миллионов долларов, что оценило компанию в 3 миллиарда.

Celsius -третья крупная криптовалютная компания, потерпевшая крах из-за того, что все большего и большего ппадения стоимости криптовалют в широком масштабе. В первую неделю июля и брокер Voyager Digital, и хедж-фонд Three Arrows Capital объявили о банкротстве.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
3060 Gigabyte Gaming за 50 тр
RX 6600 Gigabyte за 40 тр c началом
3070 Ti Gigabyte Gaming за 75 тр
<b>6900XT Gigabyte Aorus за 85тр</b>
3070 дешевле 60 тр в Ситилинке
Radeon PRO 32Gb за 200 тр - смотри
Топовейшая 48Gb Nvidia за 700 тр в продаже
3080 Ti MSI Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза снижена цена RX 6600
3070 Gigabyte за 55тр в Регарде
3070 Ti за 80 тр Gigabyte Vision
Компьютеры за 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 70 тр в Ситилинке
-25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 70 тр

"Это правильное решение для нашего сообщества и компании", — написал Машинский в пресс-релизе о банкротстве. "У нас есть сильная и опытная команда, которая проведет Celsius через этот процесс. Я уверен, что, оглядываясь назад на историю Celsius, мы увидим, что это был решающий момент, когда решительные и уверенные действия послужили сообществу и укрепили будущее компании".

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

celsius network криптопокалипсис
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
50
Главные игры июля 2022 года
30
Ретроклокинг: история Super HEDT
45
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
8
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
4
Видеокарта Radeon RX 6800 XT: тестирование в играх с классическим рендерингом
25
Главные игры июня 2022 года
35
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F15 (FX507Z)
6
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
9
Обзор и тестирование планшетного компьютера ASUS VivoBook 13 Slate OLED (T3300)
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
11 июля 2022 50
Главные игры июля 2022 года
6 июля 2022 30

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Авторы Factorio взвинтили цену в Steam для российских пользователей до 10 000 рублей
36
84 смартфона Xiaomi получат прошивку MIUI 13 на Android 12 в 2022 году
+
Остановка нового вируса Retbleed на чипах Intel и AMD потребует "скормить" ему до 30% мощности ПК
59
В российских магазинах цифровой и бытовой техники дефицит товаров – параллельный импорт не помогает
21
СМИ: Microsoft переходит на трёхлетний цикл разработки обновлений Windows
4
Дефицит видеокарт в магазинах РФ подходит к концу – выбираем 5 игровых GPU по выгодным ценам
19
Мозг астронавтов NASA страдает от полета в космос больше, чем у космонавтов "Роскосмоса"
28
Цены на игровые видеокарты в магазинах РФ снова пошли вниз – 5 недорогих моделей со скидками до 45%
25
Криптовалюты становятся всё менее привлекательны, а Биткоин дешевеет на фоне роста инфляции в США
2
NVIDIA готовится пересмотреть рекомендованные цены на видеокарты на этой неделе
14
На этой неделе NVIDIA снизит рекомендованные цены 4-х видеокарт RTX 3000
3
Астрономы зарегистрировали самое мощное магнитное поле за всю историю наблюдений
1
Кто заплатит за отключение Северного потока – остановка трубопровода для ЕС будет стоить $20 млрд
17
В EGS раздают стратегию по D&D и забавный инди-платформер
1
Джейсон Шрайер рассказал, чего игрокам не стоит ждать в GTA 6
1
Майнить Эфир на видеокартах осталось недолго – стала известна дата перехода на PoS и Бомбу сложности
6
Немецким пенсионерам преложили "перезимовать" в Греции на фоне экстремального подорожания газа
30
Timbercraft Tiny Homes представила мобильный крошечный домик по цене от $81 000
5
Астрономы зарегистрировали странные радиоимпульсы, похожие на сердцебиение
+
Добыча одного биткоина сейчас стоит $13000
+

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (июль)
46
Игры для тех, кому нравятся "Пацаны"
14
Пользователи не хотят переходить с Windows 10 на Windows 11 - это провал маркетологов Microsoft
110
Кто чей агент, но нефть и газ стали предательски дорожать вопреки желаниям Байдена
84
Мир Юрского периода: доминация и унижение классической истории про "динозавриков"
6
Заграница нам поможет - обзор бюджетных планок памяти Zenfast DDR4-2666 на 16Гб
20
Alice: Madness Returns: возвращение в детство
7
Обзор и доработка компактной Bluetooth клавиатуры Prestigio
+

Сейчас обсуждают

Sergei Eremeev
04:23
у того ящик от старого кассового аппарата ))) а тут все стильно смотрится
Впихиваем невпихиваемое - установка RX 6700XT Sapphire Nitro+ в Node 202
saf-saf
04:12
Эх, жаль тебя там не было.... Но будем надеяться, что какой нибудь калибр таки совпадет с твоим местоположением)))
В Пермском крае РФ прошел чемпионат по метанию коровьих лепешек «Веселый коровяк-2022»
VRoman
03:53
Стабильность экономики этих стран покрывает размер долгов. Там всё идёт по плану без неожиданностей и внезапных распилов бюджета.
Блумберг назвал список стран - кандидатов на дефолт, на удивление - без России
Rey.B.
03:16
А где Япония с её гос.долгом в 200++% ВВП? А где Италия, которая хоть в три раза "меньше" Японии, но по долгам не отстаёт? А Великобритания, бизнес которой задолжал аж 400% от её ВВП? А где лидеры дол...
Блумберг назвал список стран - кандидатов на дефолт, на удивление - без России
Эовейн Триада
03:11
Никакого обмана, это полноценный флагман, а такая огромная скидка на модель производства Palit не понятна даже нам. Там же в Ситилинке написано - Восстановленная, т.е. ремонт какой-то был....
Флагманы NVIDIA сильно подешевели в магазинах РФ – GeForce RTX 3090 стоит всего 106 590 рублей
Эовейн Триада
03:10
Да если прям нужна такая карта можно купить, будто стоит как тачка она.
Флагманы NVIDIA сильно подешевели в магазинах РФ – GeForce RTX 3090 стоит всего 106 590 рублей
Владимир Захаров
03:01
С NVIDIA сравнили , AMD видимо даже за людей не считают
Можно ли купить геймерскую видеокарту по низкой цене – наиболее популярные игровые модели от 19 000р
Xrona666
02:49
Купил в ДНС за 49999 в конце июня прошлого года. А покупать у перекупов с двойной наценкой, себя не уважать.
Стартовали предзаказы на God of War Ragnarok — в России игру оценили в эквивалент $95
BlueSpirit
02:37
Вкладывайся в ветряки, а не в пиво. В степи то, что доктор прописал - будешь ветряным казахо-магнатом)
Ветер, ветер, ты могуч или Россия дай газа опять и снова
Kolyan108
02:23
Пошёл вон, чурка.
На фоне укрепления курса рубля видеокарты в РФ начали дешеветь – GPU NVIDIA со скидками до 20 000р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем