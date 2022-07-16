Celsius Network подала заявление о банкротстве через месяц после того, как клиентам запретили снимать средства. В документации компании, занимающейся торговлей и кредитованием криптовалют, указаны обязательства в размере 5,5 млрд долларов, но активы в размере 4,31 млрд долларов не покрывают черную дыру в размере 1,19 млрд долларов. 4,7 миллиарда долларов из 5,5 миллиардов обязательств относятся к пользователям Celsius, которые, как признается в заявке, могут понести серьезные убытки.

На протяжении всего процесса компания будет обслуживать существующие кредиты, но не будет выдавать новые. Вывод средств с платформы по-прежнему приостановлен, и "большая часть активности по счету будет приостановлена до дальнейшего уведомления".

В индустрии, построенной на браваде, неудивительно, что заявление соучредителя и генерального директора Celsius Алекса Машинского, содержит элемент неповиновения, которое временами почти граничит с фарсом. Он обвиняет средства массовой информации в том, что называет "криптопокалипсисом", в "неправильных решениях о размещении активов" и в том, что Celsius слишком быстро стал слишком большим.

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Почти невероятно, но заявление пытается придать храбрости и представить это как следующий шаг в пути Celsius, с заявлениями о том, что предлагаемые шаги по банкротству "стабилизируют бизнес, завершат всеобъемлющую сделку по реструктуризации, которая максимизирует ценность для всех заинтересованных сторон, и настроит на успех в индустрии криптовалют".

Кроме того Машинский считает, что Celsius может "покрыть свой текущий дефицит криптовалюты" за счет своих операций по добыче биткоинов.

Celsius была основана только в 2017 году, но быстро превратилась в крипто-кредитный бизнес на миллиард долларов благодаря криптотрейдерам и спекулянтам. У клиентов было несколько путей: вы могли внести криптовалюту в Celsius с обещанием высокой доходности или взять кредит наличными под залог ваших криптовалютных запасов.

Было много мелких инвесторов, но также и много крупных, таких как огромный канадский пенсионный фонд Caisse de dépôt et Placement du Québec, который вместе с инвестиционной фирмой в прошлом году инвестировал в Celsius 400 миллионов долларов, что оценило компанию в 3 миллиарда.

Celsius -третья крупная криптовалютная компания, потерпевшая крах из-за того, что все большего и большего ппадения стоимости криптовалют в широком масштабе. В первую неделю июля и брокер Voyager Digital, и хедж-фонд Three Arrows Capital объявили о банкротстве.

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"Это правильное решение для нашего сообщества и компании", — написал Машинский в пресс-релизе о банкротстве. "У нас есть сильная и опытная команда, которая проведет Celsius через этот процесс. Я уверен, что, оглядываясь назад на историю Celsius, мы увидим, что это был решающий момент, когда решительные и уверенные действия послужили сообществу и укрепили будущее компании".