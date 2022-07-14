Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сегодня опубликовала отчет о прибылях и убытках за второй квартал 2022 года на Тайване. По результатам последовала обычная управленческая конференция, на которой руководители крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем поделились подробностями о новейших технологиях компании, состоянии полупроводниковой промышленности и планах капиталовложений в то время, когда сектор микросхем находится в середине кризиса. Выручка и чистая прибыль TSMC во втором квартале ежегодно росли двузначными числами, и компания ожидает, что колебания обменного курса еще больше помогут ей в будущем, но предупредила о росте стоимости электроэнергии и сырья, влияющем на ее прибыль.

Отчет о прибылях и убытках TSMC появился в то время, когда основной конкурент компании на рынке контрактного производства чипов, Samsung, поспешила объявить, что возьмет на себя инициативу в массовом производстве чипов по 3-нанометровому (нм) технологическому процесу. Однако в заявлении Samsung не указано, получила ли фабрика какие-либо крупные заказы на свои технологические процессы, которые имеют решающее значение для любой новой технологии, когда она поступает в производство.

2-нм техпроцесс на 10-15 % быстрее, чем 3-нм, при том же уровне энергопотребления и на 25-30 % эффективнее при тех же частотах. Тем не менее, в отчетах также говорится, что с точки зрения плотности новый процесс дает невпечатляющее увеличение на 10% по сравнению с его предшественником, при этом TSMC еще не предоставила никаких подробностей по этому поводу.

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Что касается производства, руководство TSMC заявило, что 2 нм начнет пробное производство в 2024 году, а массовое производство — в 2025 году, повторяя прежние сроки.

Главный исполнительный директор TSMC доктор К.С. Вэй также поделился своими мыслями о текущей корректировке товарных запасов в полупроводниковой промышленности. Д-р Вэй подчеркнул, что, по его мнению, потребуется несколько кварталов, чтобы уровни запасов стабилизировались и скорректировались, причем самый ранний из них - 2023 год.



