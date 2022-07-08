Первое появление процессоров Intel Core 13-го поколения под кодовым названием "Raptor Lake" прошло на Github в трех версиях. Версии разделены на одну для настольных ПК (вместе с высокопроизводительными ноутбуками) и две для менее мощных мобильных ноутбуков, в диапазоне от основных до ультратонких вариантов.

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Intel заявила, что Intel Raptor Lake S-серия, их настольная версия, появится во второй половине 2022 года, но пока нет даты выпуска линейки мобильных Raptor Lake-P и Raptor Lake-M. Мы можем увидеть мобильную серию до конца года. Кроме того, сообщается, что Intel ранее выпускала свои мобильные серии во время ежегодной конференции CES в начале года.

Варианты Intel Raptor Lake-S и Raptor Lake-P будут иметь аналогичную конструкцию ядра Efficient, достигающую шестнадцати ядер. Серия P будет ограничена только шестью ядрами Performance от компании, но будет основана на тех же ядрах Raptor Cove P-Core и Gracemont E-Core.

В настоящее время новая серия Intel 13th Gen Core разделена на:

Серия S для настольных ПК и высокопроизводительных мобильных устройств с PL1/PL2 55 Вт и выше

Серия P для обычных ноутбуков с PL1/PL2 от 15 Вт до 45 Вт

Серия M для ультратонких ноутбуков с PL1/PL2 от 5 Вт до 9 Вт

За несколько месяцев до дебюта мобильной серии Alder Lake просочившееся изображение ниже показало все обозначения процессоров серии Intel Core. Кроме того, прошло всего несколько недель с момента запуска мобильных процессоров 12-го поколения Core "H55/HX".

В СМИ ходят слухи, что будет серия 24-ядерных процессоров Raptor Lake-HX для настольных ПК, особенно после того, как AMD недавно обнародовала дизайн компании для мобильных компонентов Dragon Range на базе Zen 4, которые, по слухам, будут 16-ядерными.

Серия Raptor Lake-P может быть ограничена только 22 ядрами (6P+16E). Эта информация до сих пор под вопросом, но некоторое время назад просочились данные о некоторых SKU только с 14 ядрами или конфигурацией 6+8.

Линейка мобильных процессоров Intel

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