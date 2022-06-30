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Niko4123 За пост начислено вознаграждение
Процессор Intel Raptor Lake ES может достичь 5.5ГГц
Новый чип Intel i9-13900K ES3 намного быстрее и производительнее, чем ES1
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Пользователь китайского технического форума поделился первыми не мозаичными изображениями предполагаемого инженерного образца Intel Core i9-13900K (ES), который недавно получил широкое распространение. HXL в Твиттере заметил пост Lordzzz, но самое интересное в этом посте то, что он содержит очень интересные заявления о новых чипах Raptor Lake ES. Основная информация, которую мы можем почерпнуть из сообщения на форуме, заключается в том, что новый чип Intel i9-13900K ES3 намного быстрее и производительнее, чем ES1. Напоминаем, что процессоры ES — это предварительные версии чипа, представляющие различные стадии разработки, и в данном случае ES1 — это первая версия, а ES3 — третья.

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Lordzzz, похоже, поделился новым изображением процессора, чтобы зарекомендовать себя как надежный источник инженерных образцов Intel. Помимо изображения чипа ES1, Lordzzz опубликовал скриншоты с нескольких вкладок приложения CPU-Z, снова показывающие информацию о ES1. Лордзз говорит, что с установленной статистикой новый Core i9-13900K ES3 может работать намного быстрее и набирать гораздо более высокие баллы в простом инструменте тестирования, встроенном в CPU-Z. Для ясности и сравнения мы создали таблицу с ключевой статистикой просочившихся чипов Raptor Lake по сравнению с Intel Core i9-12900K текущего поколения, который попал в список лучших процессоров для игр.

Вышеупомянутое может свидетельствовать о некотором хорошем прогрессе со времен Alder Lake, а также после ES1. Источник информации об ES3 говорит, что он продал свой образец ES1, но пока не может делиться изображениями или снимками экрана для ES3.

На скриншотах CPU-Z видно, что эти чипы Raptor Lake тестируются на современных материнских платах Intel 600-й серии. По словам Lordzzz, протестированная материнская плата DDR4 не загружалась, тогда как материнская плата DDR5 работала со скоростями памяти DDR5-7200. Контакты источника, расположенного на Тайване, якобы сообщают, что у них есть материнские платы с поддержкой процессоров Raptor Lake и DDR5-8000, но они появятся не раньше октября. В любом случае мы ожидаем еще более высоких частот памяти из-за типично впечатляющего запаса процессора Intel для разгона.


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В последние недели было довольно много утечек Raptor Lake, но с учетом того, что материнские платы поступят в продажу в октябре, похоже, что чипы, также известные как процессоры Intel Core 13-го поколения для настольных ПК, не будут выпущены в течение как минимум трех месяцев. Эти чипы будут конкурировать с процессорами AMD Ryzen 7000, которые появятся осенью.

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#intel #raptor lake es
2
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как зачем,чтоб пиндосы своё рыло не в свои дела несовали,для этого их надо прогнать с Украины
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01:24
если пиндосов щас тряхнут начиная с украины,то стране можно будет спокойно развиваться.А там и достаток граждан поднимется следом
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N1ghtwish
01:22
Тоже обратил внимание, похоже на skylake=>kaby lake, чуть выше частота, чуть больше кэша. Больше интересны бюджетки, докинет ли интел в i3-13100F\i5-13400F мелких ядер и сколько? Да, и еще, на i2hard ...
Процессор Intel Raptor Lake ES может достичь 5.5ГГц
vigo1974
01:20
Игровой мобильный ПК? :)😂
Lenovo презентовала тонкий ноутбук ThinkBook 13s на базе процессора AMD Ryzen 6000
ахахах
01:18
а за что тому типу выше тебя платить больше,за какие заслуги
Разница между биржевым и курсом Aliexpress составляет всего 2 рубля на 29.02.2022
VRoman
01:16
Почти 900 очков в однопотоке... Как-то мало c учётом возросших частот и обновлённых больших ядер.
Процессор Intel Raptor Lake ES может достичь 5.5ГГц
ахахах
01:15
а ты вкурсе,что с 24 февраля всё изменилось и гей-запад в бомжей превратился
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