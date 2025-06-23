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Видеокарты Geforce замедляются из-за отключения функции Resizable BAR

Новейший графический драйвер GeForce от Nvidia, Geforce Game Ready Driver 576.80, страдает от ошибки, которая неправильно отключает прямой доступ процессора к графической памяти, так называемый Resizable BAR ("rBAR")
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В то время как текущие версии CPU-Z 2.15 и GPU-Z 2.66.0 показывают, что функция Resizable BAR включена, Nvidia Profile Inspector 2.4.0.19 показывает, что прямой доступ ЦП к графической памяти на самом деле отключен. Это в свою очередь приводит к снижению производительности на 15 процентов и соответственно к снижению частоты кадров. К сожалению эту ошибку в настоящее время можно исправить только вручную.

В случае участника форума Hagal затронуты процессоры AMD Ryzen Threadripper 7960X и Nvidia Geforce RTX 5090, тогда как в случае JayzTwoCent ошибка возникает с процессором Intel Core i9-14900KS и той же видеокартой. Соответствующую программу Nvidia Profile Ispector, которая обеспечивает решение этой проблемы, можно бесплатно загрузить с платформы разработчиков GitHub.

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