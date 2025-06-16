Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Китайская операционная система Deepin 25 выйдет в июле
Deepin в настоящее время самый популярный дистрибутив Linux в Китае, получает свою последнюю версию 25, наряду с уже существующим собственным рабочим столом Deepin Desktop Environment

В рейтинге известного Linux-сайта "DistroWatch", который составляется на основе интереса, измеряемого количеством просмотров страниц, и на данный момент содержит более 300 дистрибутивов Linux, операционная система из Китайской Народной Республики в настоящее время занимает 35-е место, и эта тенденция продолжает расти. 

Пользовательский интерфейс Deepin 25 представляет собой последнюю версию собственной разработки Deepin Desktop Environment, изначально основанную на WebKit и HTML5, которая была портирована на Qt 5 в 2015 году и также доступна для других дистрибутивов. Рабочий стол очень современный. Широкие возможности настройки и настраиваемый лаунчер ничем не уступают KDE Plasma и Gnome с точки зрения возможностей конфигурации и функций.

Deepin 25 официально анонсированный в 2022 году и таким образом имеющий сравнительно длительную фазу разработки для дистрибутива Linux, теперь впервые предлагает опциональную "плавающую" панель задач и по удобству использования не уступает западным системам.

Помимо дополнительных функциональных и декоративных оптимизаций внутреннего рабочего стола, Deepin 25 также представляет новый магазин приложений Deepin "Linyaps", в котором собрано более 3000 тщательно отобранных приложений и поддерживает автоматическое преобразование пакетов DEB, AppImage и Flatpak во внутренний формат пакетов Linyaps. Также были улучшены фирменная процедура установки, браузер и искусственный интеллект.

Еще одним интересным аспектом Deepin 25, который сейчас находится в стадии бета-тестирования и изначально использует ядро операционной системы Linux 6.12 LTS, являются технологические партнерства, заключенные разработчиками, которые поддерживают новейшие китайские процессоры от Loongson и системы RISC-V.

Помимо собственного решения для чата на базе искусственного интеллекта UOS AI, Deepin 25 также интегрирует ChatGPT, Deepseek, Midjourney и другие модели искусственного интеллекта и планирует дальнейшее расширение в этой области. Запатентованный формат пакетов призван помочь решить проблемы совместимости, вызванные сложными зависимостями устаревших форматов, таких как DEB и RPM.

Бесплатная операционная система также поставляется с собственными приложениями, число которых теперь превышает 50. К ним относятся Deepin Browser и Deepin Mail Client, Deepin System Monitor и Deepin Terminal, а также новое приложение Deepin Movie на базе FFmpeg. Собственные приложения также повышают согласованность за счет единообразного дизайна UX. Искусственный интеллект также находится в центре внимания, поэтому Deepin 25 имеет собственного помощника с большой языковой моделью "LLM" на борту, напоминающего Copilot.

Релиз Deepin 25 запланирован на следующий месяц.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#linux #deepin 25
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Началось строительство 865-километрового дорожного коридора в Казахстане
3
В России рассматривают возможность усиления Тегерана поставками истребителей Су-35
11
Google запустила глобальное распространение Android Auto 14.4
+
Последняя версия комплекса ПВО M-SHORAD для армии США получит ракеты нового поколения
1
Корпорация "Новый космос" испытала стабилизирующий радар для беспилотников
+
Блогер проверил, на что способна GeForce GT 1030 в ААА-играх 2025 года
2
Microsoft начнёт следить за экранами пользователей Windows 10 и 11 с помощью функции Copilot Vision
2
В Каспийском море из-за падения уровня воды образуются новые острова
+
Промышленная группа Thyssenkrupp прекращает работу
1
Al Mayadeen: Иранская ракета преодолела ПРО и попала в ядерный исследовательский центр Израиля
3
Афганистан готовится к экспорту свежих фруктов в Россию и страны Центральной Азии
4
Озвучена стоимость топовой комплектации Lada Granta Active Cross
2
Геймеры не спешат обновлять видеокарты из-за несоответствия цен рекомендованным
3
Mansory представила тюнинг пакет для нового BMW M5 G90
2
Xiaomi интересуется разработкой твердотельных тяговых батарей для электромобилей
2
Epic Games подала в суд на крупного разработчика читов для Fortnite
+
Китайский автогигант BYD не намерен сотрудничать с европейскими автопроизводителями
+
Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Иран
+
Что известно об iPhone 17 Pro: улучшенная камера, 8K-съёмка и 12Gb оперативной памяти
1
Google тестирует ИИ-функцию Audio Overviews, превращающую результаты поиска в мини-подкаст
+

Популярные статьи

10 мощных электросамокатов с моторами от 1000W для города и бездорожья
9
В РФ подтвердили эффективность новейшего лазерного оружия и в ходе проверки сбили два типа дронов
7
Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня
+
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
63
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
91
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
+

Сейчас обсуждают

Biggus Dickus
10:48
это твой новый сортир, старый ты уже засрал до верха?
В Кемеровской области введена в эксплуатацию самая глубокая в регионе угольная лава
Biggus Dickus
10:47
маски сброшены, даже поддельного возмущения нет
Армия Израиля отчиталась о результатах ударов по объектам Ирана
Alexey B
10:46
ИМХО, поздно ...
В России рассматривают возможность усиления Тегерана поставками истребителей Су-35
Alexey B
10:43
Читая статьи автора приходишь к выводу, что он пишет ради дополнительного заработка. Политика данного ресурса позволяет монетизировать "свои труды". Доход тем больше, чем больше просмотров и комментар...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
ZiC
10:41
О да какие мы тут чистые и правильные. Вы забыли одно исторически в России игры были просто прогой на дискете и не кто их не покупал потом дискеты перешли в диски причем сборники по 100+ игр. потом фл...
О пиратстве видеоигр в России — маленькое исследование большой проблемы
Дато Нижегородский
10:35
Ты за базаром следи, а то мне придётся у тебя спрашивать как с понимающего. А там слово за слово, за язык тебя потяну, на копейку посажу, будешь у меня в Дагестане на кирпичном заводе всю жизнь беспла...
В Кемеровской области введена в эксплуатацию самая глубокая в регионе угольная лава
Василий Тругов
10:31
если бы выйграл кто то другой, то вдруг в казахстане обнаружились бы бандеровцы и притеснение русских
Первая АЭС Казахстана будет построена под руководством российского «Росатома»
Biggus Dickus
10:28
напомнило из биографии Апшеронского деятеля, когда он печку топил ))))
В Кемеровской области введена в эксплуатацию самая глубокая в регионе угольная лава
aoxoa1
10:15
Ща в ленте новостной смартфоничка выскочила краткое на новость на униане - Израиловка в иране добилась за 2 дня того что "Россия 2 года не шмогла".... Типа "Мало нас е*те". Чет так смешно стало)). Пр...
В России рассматривают возможность усиления Тегерана поставками истребителей Су-35
ebatoryi
10:13
там ракеты летают и так вовсю.Там танкеры,а не грузовики с дровами. 08:37, 16 июня 2025 Иран раскрыл сроки завершения операции против Израиля. КСИР пообещал продолжить операции против Израиля до его ...
TWZ: Иран не станет закрывать Ормузский пролив из-за последствий для мировой экономики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем