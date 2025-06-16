Deepin в настоящее время самый популярный дистрибутив Linux в Китае, получает свою последнюю версию 25, наряду с уже существующим собственным рабочим столом Deepin Desktop Environment

В рейтинге известного Linux-сайта "DistroWatch", который составляется на основе интереса, измеряемого количеством просмотров страниц, и на данный момент содержит более 300 дистрибутивов Linux, операционная система из Китайской Народной Республики в настоящее время занимает 35-е место, и эта тенденция продолжает расти.

Пользовательский интерфейс Deepin 25 представляет собой последнюю версию собственной разработки Deepin Desktop Environment, изначально основанную на WebKit и HTML5, которая была портирована на Qt 5 в 2015 году и также доступна для других дистрибутивов. Рабочий стол очень современный. Широкие возможности настройки и настраиваемый лаунчер ничем не уступают KDE Plasma и Gnome с точки зрения возможностей конфигурации и функций.

Deepin 25 официально анонсированный в 2022 году и таким образом имеющий сравнительно длительную фазу разработки для дистрибутива Linux, теперь впервые предлагает опциональную "плавающую" панель задач и по удобству использования не уступает западным системам.

Помимо дополнительных функциональных и декоративных оптимизаций внутреннего рабочего стола, Deepin 25 также представляет новый магазин приложений Deepin "Linyaps", в котором собрано более 3000 тщательно отобранных приложений и поддерживает автоматическое преобразование пакетов DEB, AppImage и Flatpak во внутренний формат пакетов Linyaps. Также были улучшены фирменная процедура установки, браузер и искусственный интеллект.

Еще одним интересным аспектом Deepin 25, который сейчас находится в стадии бета-тестирования и изначально использует ядро операционной системы Linux 6.12 LTS, являются технологические партнерства, заключенные разработчиками, которые поддерживают новейшие китайские процессоры от Loongson и системы RISC-V.

Помимо собственного решения для чата на базе искусственного интеллекта UOS AI, Deepin 25 также интегрирует ChatGPT, Deepseek, Midjourney и другие модели искусственного интеллекта и планирует дальнейшее расширение в этой области. Запатентованный формат пакетов призван помочь решить проблемы совместимости, вызванные сложными зависимостями устаревших форматов, таких как DEB и RPM.

Бесплатная операционная система также поставляется с собственными приложениями, число которых теперь превышает 50. К ним относятся Deepin Browser и Deepin Mail Client, Deepin System Monitor и Deepin Terminal, а также новое приложение Deepin Movie на базе FFmpeg. Собственные приложения также повышают согласованность за счет единообразного дизайна UX. Искусственный интеллект также находится в центре внимания, поэтому Deepin 25 имеет собственного помощника с большой языковой моделью "LLM" на борту, напоминающего Copilot.

Релиз Deepin 25 запланирован на следующий месяц.