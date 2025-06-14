Однако в повседневных сценариях, эта разница в производительности не будет заметна

Как показало тестирование, модели с памятью SK Hynix немного быстрее, чем модели с чипами Samsung. В ходе бенчмаркинга на китайской платформе Bilibili в 3DMark Speed Way было протестировано в общей сложности 22 индивидуальных проекта, которые были ранжированы в соответствии с полученными ими баллами. Победителем гонки здесь становится SK Hynix.

Даже самая быстрая конструкция с микросхемами Samsung и тактовой частотой 2887 МГц "медленнее" при TBP (общая мощность платы) 330 Вт, чем самая медленная модель с памятью SK Hynix, хотя последняя обеспечивает только 2681 МГц при потребляемой мощности 303 Вт. В среднем, платы с модулями памяти SK Hynix работают примерно на 3 процента быстрее.

В своем примерно 30-минутном видео на YouTube тестировщик также определил предысторию этих различий в производительности. Микросхемы памяти SK Hynix просто имеют более точную синхронизацию, чем у Samsung. Согласно каналу на YouTube этот факт теперь подтвердила и компания AMD. Однако в повседневных сценариях, таких как игры и приложения, эта минимальная разница в производительности с памятью GDDR6 не будет заметна.

Пока неизвестно, является ли память GDDR6 от SK Hynix более подходящей для разгона, и если да, то в какой степени.