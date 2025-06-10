Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Niko4123
Microsoft анонсировала версию Windows 11 для игровых портативных консолей
Это модифицированная версия Windows 11 Home с другим интерфейсом

Уже давно ходят слухи, что Microsoft разрабатывает портативную консоль Xbox, чтобы закрепиться в этом сегменте рынка. Однако несколько дней назад стало известно, что проект закрыт и компания сосредоточится на оптимизации Windows 11 для этой платформы. Первый результат этого нового подхода был наконец представлен: компания Asus анонсировала два новых карманных компьютера к концу года: ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, которые будут работать на базе оптимизированной для карманных компьютеров версии Windows 11.

По данным Microsoft, это не совсем новая версия Windows 11 - по сути будущие карманные устройства по-видимому по-прежнему работают на Windows 11 Home. Однако вместо рабочего стола, включая панель задач и панель уведомлений, загружается пользовательский интерфейс адаптированный для работы с геймпадом.

С его помощью вы можете устанавливать и запускать игры, а также выполнять некоторые настройки. В трейлере можно увидеть две кнопки с логотипом Windows в соответствующем меню - возможно их можно использовать для запуска обычного интерфейса операционной системы. Запущенные приложения отображаются в виде небольших значков и их можно выбирать, как в обычной Windows 11.

Остается под вопросом в какой степени изменения внесенные Microsoft в Windows 11, приведут к повышению производительности.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#windows 11
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Новосибирске идёт снос последних цехов завода, некогда кормившего всю Сибирь
8
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
47
Троян BadBox заражает миллионы Android-устройств по всему миру
4
Axios: Трамп и его администрация пренебрегают мерами кибербезопасности
+
Radeon RX 9060 XT стала единственной видеокартой этого года, которую можно найти по РРЦ после релиза
4
Самый высокий в мире железнодорожный мост официально открыли в Индии
+
Опубликован неофициальный список устройств Apple с поддержкой macOS 26
1
В Иваново строят первый за 30 лет крупный завод с инвестициями ₽4 млрд
+
В Пакистане сообщили о приобретении у Китая истребителей J-35 и самолётов ДРЛО KJ-500
+
В Челябинской области при ремонте дороги нашли мост екатерининской эпохи
+
The Elder Scrolls 6 может появиться на Xbox Showcase 2025
+
Компактный смартфон Vivo X300 Pro Mini оснастят чипсетом Dimensity 9500 и батареей на 7000 мАч
2
Xiaomi готовит специальную версию смартфона Poco F7
+
Чехия выводит на рынок дрон-перехватчик Interceptor с искусственным интеллектом
+
Строительство объездной дороги в Краснодарском крае продлится до 2027 года
1
AMD анонсировала процессоры Ryzen AI Z2 Extreme и Ryzen Z2 A
+
Sapphire анонсирует серию Radeon RX 9060 XT с тремя версиями: NITRO+, PURE и PULSE
+
Ученые из Сколтеха создали аккумуляторы, увеличивающие запас хода электромобилей на 50%
+
Компания Waveshare выпустила два круглых сенсорных экрана с Wi-Fi и Bluetooth для умного дома
+
В Краснодарском крае появится новый тракторный завод за 1,6 млрд рублей
1

Популярные статьи

Почему мы больше не увидим качественных игр уровня Assassin’s Creed IV Black Flag
36
"Хищник: Убийца убийц": краткий обзор (субъективное мнение)
6
Итоги гоночного уик-энда 7-8 июня
+
OLED мониторы — будущее гейминга, которое наступит скоро, но еще не завтра
74
Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал
13
Собираем игровой ПК для Минспорта – что можно купить на 560 000р, и сколько денег удастся сэкономить
8
На Xbox Games Showcase 2025 показали новый Xbox и это не Asus ROG Ally X
2
RTX 5060 Ti и RX 9060 XT с 8 ГБ памяти — видеокарты, устаревшие уже в момент выхода
8
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
24

Сейчас обсуждают

Василий Алибабай
08:57
и накуя тогда было кукарекать про эффективного собственника vs коммуняки - общее, значит ничьё ? под эту сурдинку пустили по миру вторую экономику мира... пугливые и застенчивые любители шуршания пере...
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
komatoz2000
08:56
ты ещё попробуй диал ап модем :)) тебе понравится ( хотя сейчас врят ли где провайлдера найдёшь), на край может адсл ещё остался где нить :))
Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал
komatoz2000
08:55
Это да, потому что в 90-е как раз и появились по факту различные жанры игр на PC ,а мне необычайно повезло, что я во все эти игры играл :). Но сейчас , к сожалению настал кризис жанров. Игры стали на...
Как я спасаюсь от потери интереса к играм с помощью старых шутеров и какие именно из них я выбрал
ebatoryi
08:55
а китайцы тогда редкозёмы свои,хер дадут пиндосам.
Samsung Galaxy Watch 8 Classic с 64 ГБ внутренней памяти выставлены на eBay
VAKT
08:54
А что сомнительно ? У меня эдж уже давно основной браузер на смартфоне - отлично работает, на компе - второй браузер.
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
Владимир Велл
08:53
Да она уже самих свичедрочеров утомила , кюнмюикакая трассировка не поможет😏
Опубликовано видео игры The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom с трассировкой лучей
Василий Алибабай
08:49
а вы что делаете, болезный? гадить похлеще лошади, это разумеется важное умение, но долго с ним не прожить. так на что вы будете жить, голодранцы? 🤦‍♂️
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
Василий Алибабай
08:45
чё ты носишься как дурко? иди головой гвозди заканчивай в бетоний, сделай мир чище 🤦‍♂️
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
VAKT
08:43
стандарт документооборота не равно все перешли на линукс. Батарея тёплая, а подушка мягкая - не путай.
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
Василий Алибабай
08:42
вот истинный скакел или безграмотное чмо, помойной обгаженной тряпки. л - логика🤦‍♂️
Microsoft рекомендует отказаться от Chrome в пользу Edge по нескольким причинам
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем