Это модифицированная версия Windows 11 Home с другим интерфейсом

Уже давно ходят слухи, что Microsoft разрабатывает портативную консоль Xbox, чтобы закрепиться в этом сегменте рынка. Однако несколько дней назад стало известно, что проект закрыт и компания сосредоточится на оптимизации Windows 11 для этой платформы. Первый результат этого нового подхода был наконец представлен: компания Asus анонсировала два новых карманных компьютера к концу года: ROG Xbox Ally и ROG Xbox Ally X, которые будут работать на базе оптимизированной для карманных компьютеров версии Windows 11.

По данным Microsoft, это не совсем новая версия Windows 11 - по сути будущие карманные устройства по-видимому по-прежнему работают на Windows 11 Home. Однако вместо рабочего стола, включая панель задач и панель уведомлений, загружается пользовательский интерфейс адаптированный для работы с геймпадом.

С его помощью вы можете устанавливать и запускать игры, а также выполнять некоторые настройки. В трейлере можно увидеть две кнопки с логотипом Windows в соответствующем меню - возможно их можно использовать для запуска обычного интерфейса операционной системы. Запущенные приложения отображаются в виде небольших значков и их можно выбирать, как в обычной Windows 11.

Остается под вопросом в какой степени изменения внесенные Microsoft в Windows 11, приведут к повышению производительности.