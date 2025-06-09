Nintendo уже предприняла меры, по крайней мере в США, для бесплатной замены контроллеров Switch 2 в случае возникновения сбоев. Вероятно ситуация в Европе будет схожей.

В контролёрах Joy-Con датчик скользит по слою сопротивления и таким образом может определить, где он находится. Однако со временем этот слой изнашивается, и это приводит к проблеме дрейфа джойстика. В этом случае джойстик выдает неверные положения. Nintendo отреагировала на жалобы, бесплатно заменив соответствующие контроллеры. И по-видимому то же самое планируется сделать с недавно представленной Switch 2.

Согласно X-аккаунту @Nintendeal, Nintendo уже предприняла меры, по крайней мере в США, для бесплатной замены контроллеров Switch 2 в случае возникновения сбоев. Вероятно ситуация в Европе будет схожей.

Пока неизвестно появятся ли первые сообщения пользователей о дрейфе Joy-Con на Switch 2 и когда именно. Вполне возможно, что Nintendo запустила программу замены только в качестве меры предосторожности и внесла изменения во встроенные джойстики, чтобы они прослужили дольше.