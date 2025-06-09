Ryzen Z2 A также является известным решением начального уровня

В то время как новая топовая модель серии Ryzen Z2, Ryzen AI Z2 Extreme, предлагает в общей сложности 8 процессорных ядер (3× Zen 5 + 5× Zen 5c) с тактовой частотой до 5 ГГц, дополненная Radeon 890M с 16 CU и 1024 FP32 ALU на базе RDNA 3.5, и отличается от известного Ryzen Z2 Extreme только движком AI с производительностью до 50 TOPS, AMD Ryzen Z2 по сути соответствует APU Aerith/Sephiroth из Steam Deck (OLED) и объединяет 4 процессорных ядра Zen 2 с 8 CU RDNA 2 при энергопотреблении от 6 до 20 Вт.

Серия Ryzen Z2 теперь состоит из пяти моделей, объединяющих Zen 5 "Nirvana" и Zen 5c "Prometheus" с RDNA 3.5 "GFX11.5", Zen 4 "Persephone" с RDNA 3 "GFX11.0", а также Zen 3+ "Cerebrus" и Zen 2 "Valhalla" с RDNA 2 "GFX10.2". Отслеживать все будет довольно сложно даже для самых опытных пользователей.

Предполагается, что период эксклюзивного предоставления малых APU Aerith/Sephiroth для Steam Deck и Steam Deck OLED уже истек, и теперь AMD может предложить эту комбинацию Zen 2 и RDNA 2 для других карманных ПК. Преимущества которые нейронный процессор принесет портативной игровой системе, еще не исследованы и поэтому должны быть доказаны на практике.