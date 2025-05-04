Это позволяет пользователям наблюдать за работой жесткого диска.

Этот подход на самом деле не нов. Похожий продукт существовал в виде Western Digital Raptor X и - от Buffalo - с Skeleton Hard Disk, выпущенным в 1998 году. Представленная сейчас модель не делает из этого секрета и даже заимствует название: устройство позиционируется как 50th Anniversary Skeleton Hard Disk. В отличие от старых моделей технология здесь гораздо более современная, хотя Buffalo похоже и не раздвигает границы возможного. В частности сообщается, что модель имеет объём 4 ТБ.

Фокус в любом случае сосредоточен на рассматриваемом окне. По словам Buffalo потребовалось несколько попыток, чтобы установить эту функцию без ущерба для технологии жесткого диска. Однако в конце концов видимо все же нашлось время для чего-то большего: компания разработала собственное приложение Seekwizard, которое можно использовать для доступа к жесткому диску специально в демонстрационных целях. Например можно эмулировать последовательный или случайный доступ к данным, который затем будет виден на диске.

Buffalo выпустила юбилейную версию ограниченным тиражом в 50 экземпляров, а компания проводит розыгрыш права покупки. Победитель сможет приобрести жесткий диск со смотровым окном по цене эквивалентной 610 евро.