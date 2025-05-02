Компания Microsoft объявила о значительном повышении цен на свои игровые консоли Xbox, игры Xbox Game Studios и аксессуары. Новые цены вступят в силу с 1 мая.

Все модели Xbox Series X и Xbox Series S подорожают на 100 долларов, тогда как в ЕС из-за сильного курса евро к текущим ценам добавится "всего" 50 евро. Беспроводные контроллеры Xbox также станут дороже, и компания будет просить до 79,99 долларов вместо 69,99 долларов за некоторые игры Xbox Game Studios.

Мы понимаем, что эти изменения тяжелы, и они были реализованы с тщательным учетом рыночных условий и растущих затрат на разработку. В дальнейшем мы продолжим уделять внимание предоставлению большего количества способов играть в игры на любом устройстве и обеспечению комфорта для геймеров Xbox.

Новые цены на игровые консоли Xbox, беспроводные контроллеры Xbox и некоторые собственные игры от Xbox Game Studios вступающие в силу 1 мая, после корректировки цен будут следующими:

* Цены в евро не известны.