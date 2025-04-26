Которое, как ожидается выйдет осенью 2025 года. Оно уже тестируется, но будет значительно меньше, чем 24H2 в прошлом году.

Хотя Microsoft пока не подтвердила обновление, есть несколько признаков того, что над ним действительно ведется работа. Однако те же данные свидетельствуют о том, что 25H2, в отличие от 24H2, не является крупным обновлением с многочисленными новыми функциями, а скорее так называемым пакетом поддержки. В основном это применяется для активации функций, которые уже существуют в коде, но еще не используются.

Как сообщает Windows Latest в марте Microsoft опубликовала сообщение в блоге, в котором объявила о выпуске сборки 26200 для тестировщиков на канале разработчиков программы Windows Insider. Microsoft официально не подтвердила, что новая сборка относится к 25H2, вместо этого говоря лишь о неопределенных изменениях в платформе Windows. Однако пользователь X поделился информацией.

Сборка 27842 Windows 11 содержит ссылку на вероятное предстоящее обновление, а также связывает его со сборкой 26200. В файле appraiserRes.dll, который создается при загрузке обновления Windows, есть несколько ссылок как на 25H2, так и на 26200. appraiserRes.dll обычно используется для проверки того, соответствует ли данная система требованиям для загруженного обновления. Тот факт, что 25H2 основана на сборке 26200, также указывает на то, что это скорее всего будет лишь незначительное обновление. 24H2 основан на 26100, поэтому никаких серьезных изменений ожидать не приходится.