Обновление до версии 1.2.0 считается спасательной операцией для столь критикуемой игры.

Обновление уже доступно и должно вернуть игру в нужное русло, поскольку игроки пока не проявили к ней особого энтузиазма. Обновление предлагает множество изменений, на которые Firaxis уже намекала. Включая десять новых ресурсов для Civ 7 и то, как они обычно выглядят. Кроме того были учтены многочисленные отзывы игроков, и по возможности они будут реализованы в этом патче.

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Если вам нужен краткий обзор новых функций обновления 1.2.0 для Civilization 7, вы можете посмотреть видео. Менее чем за восемь минут разработчики расскажут вам о нововведениях. Если вы хотите углубиться в тему, вам не избежать журнала изменений.

Основными нововведениями патча являются вышеупомянутое обновление ресурсов, многопользовательские команды, изменение баланса еды и роста, бесконечный режим и улучшения пользовательского интерфейса.