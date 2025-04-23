Найти полезное применение для Geforce RTX 5060 Ti 8 ГБ становится все сложнее.

Если у вас нет строгих бюджетных ограничений или особых целей, от модели на 8 ГБ, вам следует держаться подальше, поскольку даже в тесте Hardware Unboxed быстро становится ясно: память становится узким местом. Злые языки утверждают, что это одна из причин, по которой тестовые образцы Geforce RTX 5060 Ti 8GB являются редкостью.

"Уже устарела" - таков вывод по результатам тестирования Geforce RTX 5060 Ti 8GB. Это особенно заметно в измерениях нижнего 1%, где модель на 16 ГБ быстрее на 589 процентов. Еще одним неприятным аспектом является то, что вам придется со временем компенсировать "сэкономленные" деньги, потратив больше времени на игру с настройками, чтобы добиться хороших результатов. А те у кого есть только PCI Express 4.0 или старше, страдают еще больше.

Однако есть один смысл существования видеокарты с 8 ГБ видеопамяти: киберспортивные игры. Если вы точно относитесь к целевой группе и хотите использовать функции Nvidia, но не хотите или не можете платить дополнительно за 16 ГБ, вы достигли того небольшого окна, в котором вы можете эффективно использовать карту. Обычно игры запускаются не в разрешении 2160p, а в разрешении 1440p или 1080p, что также подходит для Geforce RTX 5060 Ti 8GB.