Компания Nvidia убеждена, что с появлением видеокарт Blackwell и нейронного рендеринга наступила новая эра компьютерной графики.

После премьеры на выставке CES 2025 и показа обновленной версии на конференции разработчиков игр компания впервые выложила для скачивания технологическое демо Zorah.

Файл Uproject имеет размер 108 Гигабайт и может быть открыт непосредственно через Unreal Engine 5 после загрузки. Если вы хотите посмотреть техническую демонстрацию в максимально возможном качестве, вам необходимо установить ее заранее.

Unreal Engine можно установить и запустить непосредственно из Epic Games Store. Он необходим для открытия и запуска соответствующих файлов проекта. То, что вы увидите безусловно весьма впечатляет. Nvidia описывает это так:

Zorah предлагает почти полмиллиарда треугольников на сцену, более 30 000 материалов, более 2000 источников света и 1500 текстур для визуализации сложной архитектуры и освещения в кинематографическом качестве.

Для создания чего-то, сравнимого по визуальному качеству с демо Zorah, требуется более 500 миллионов треугольников, что было бы просто невозможно в обозримом будущем без использования DLSS и других нейронных технологий. Благодаря новым технологиям фотореалистичная графика теперь стала ближе, чем когда-либо.

Нейронные шейдеры Nvidia RTX позволяют обучать и развертывать небольшие нейронные сети непосредственно в шейдерах для генерации текстур, материалов, освещения, объемов и многого другого.

Это значительно улучшает производительность игры, качество изображения и интерактивность, обеспечивая игрокам новый уровень погружения.

Новые нейронные технологии реализованные в Nvidia RTX Neural Shader:

Фильтр текстур RTX

Нейронные материалы RTX

Сжатие нейронных текстур RTX

Рендеринг персонажей RTX

RTX Mega Geometry

RTX Нейронные лица

RTX-волосы

Весь набор функций призван не только сделать игровую графику более красивой и мощной, но и сэкономить ресурсы. Соответствующие инструменты для разработчиков включены в комплект Nvidia RTX.

Для рендеринга этой технической демонстрации в реальном времени на Geforce RTX 5090 разработчики используют весь набор функций нейронной RTX. Помимо уже упомянутых Nvidia RTX Neural Shaders используются DLSS 4 с генерацией кадров, модель Transformer AI и RTX Mega Geometry.

"Здесь вообще нет никакой растеризации. Все полностью трассируется лучами. Удивительно, что это на самом деле быстрее, чем их растеризация.", - заявил Джон Спитцер вице-президент Nvidia по разработке и производительным технологиям.