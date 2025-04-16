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Niko4123
Be Quiet скоро предложит бесшумные клавиатуры и легкие мыши
Компания расширяет свое портфолио за счет периферийных устройств: немецкий производитель планирует выпускать бесшумные клавиатуры и игровые мыши начиная с апреля. Были представлены модульные Light Mount, Dark Mount и Dark Perk.

С конца апреля и мая соответственно в продажу поступит новое крепление Be Quiet Dark Mount стоимостью около 260 евро (съемная цифровая клавиатура, мультимедийная клавиатура с двумя положениями, 8 регулируемых клавиш дисплея), крепление Light Mount стоимостью около 170 евро (диск управления мультимедиа, 5 макроклавиш) и несколько недель спустя, беспроводная игровая мышь Be Quiet Dark Perk стоимостью около 130 евро, каждая из которых имеет симметричную форму и предназначена для правшей.

И флагманская модульная клавиатура Dark Mount, и полноразмерная клавиатура Light Mount используют собственные, более тихие механические переключатели. Один с оранжевым поперечным валом в качестве бесшумного линейного переключателя с усилием срабатывания 45 г, а другой - бесшумная тактильная версия черного цвета с усилием срабатывания 55 г. Оба варианта предварительно смазаны и имеют 3 полюса снизу, два штифта и штамп посередине. Клавиатуры Be Quiet оснащены двухкомпонентными колпачками клавиш , хорошей RGB-подсветкой и функцией "горячей" замены (переключатели легко заменяются и не требуют пайки), а также совместимы со стандартными 5-контактными переключателями MX других производителей.

Столешницы изготовлены из матового алюминия. Высоту клавиатуры Light Mount можно отрегулировать на трех уровнях снизу, а Dark Mount оснащена складными магнитными ножками. Кабели всегда имеют оплетку и имеют тип USB-A–C. Для обеспечения более высокого качества использования Be Quiet использует несколько слоев пены и силиконовой изоляции, а также такие детали, как демпфированная клавиша пробела и стабилизаторы от Cherry.

В то время как Light Mount использует фиксированный полноформатный корпус с макрокнопками и дисками, Dark Mount еще больше напоминает своих предшественников Mountain. Цифровую клавиатуру оснащенную восемью дополнительными настраиваемыми клавишами с подсветкой, можно прикрепить как к левой, так и к правой стороне Dark Mount или для экономии места полностью снять. Медиа-док-станция с портом USB-C, которую также можно разместить в двух положениях на верхнем краю, оснащена несколькими кнопками управления мультимедиа и дисплеем. 

Беспроводные игровые мыши Dark Perk Sym и Dark Perk Ergo весят около 55 граммов и оснащены оптическими переключателями Omron D2FP-FN2 и датчиком Pixart PAW3950 с разрешением до 32 000 точек на дюйм. Дно игровых мышей не полностью закрыто, а частично открыто. По данным производителя мыши Dark Perk должны обеспечивать до 100 часов автономной работы в более энергосберегающих настройках. Для киберспорта можно установить частоту опроса до 8000 Гц (но для обычного потребителя это избыточно и более энергозатратно).

Be Quiet также предоставляет новому продуктовому подразделению собственное программное обеспечение в форме "IO Center". Периферийное программное обеспечение можно установить локально на компьютере Windows с полной функциональностью, например с отображением GIF-файлов на дисплеях, или открыть через веб-браузер на компьютерах Mac и Linux. Помимо более обширных возможностей дизайна постоянно установленного IO Center, также поддерживается аппаратный профиль. Производитель хочет устранить все оставшиеся начальные проблемы бета-версии перед ее запуском.

После презентации журналисты смогли лично осмотреть оборудование на месте в Гамбурге. Мыши оснащены захватами для пальцев, а весят они 55 граммов и на самом деле приятно легкие. Клавиши Light и Dark Mount, оснащенные как тактильными, так и линейными переключателями, соответствуют высококлассному сегменту готовых клавиатур.

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#клавиатуры #мыши #be quiet
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