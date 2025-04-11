Китайским продавцам Amazon предстоит сделать сложный выбор.

Те, кто любит делать покупки на Amazon, будьте готовы к тому, что тарифы вскоре будут иметь обратный эффект. Поскольку торговая площадка Джеффа Безоса является самой популярной платформой для онлайн-покупок в мире, а значительное количество продавцов Amazon базируется в Китае, клиенты могут оказаться в затруднительном положении, поскольку китайские продавцы повышают цены или полностью уходят с рынка. В настоящее время из 1,9 миллиона активных зарегистрированных предприятий Amazon около половины находятся в Китае, причем более 100 000 базируются в Шэньчжэне, эквиваленте Кремниевой долины в стране.

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Повышение цен - это не просто налоговая проблема, но по словам Ван Синя главы Ассоциации трансграничной электронной коммерции Шэньчжэня, "вся структура затрат полностью перегружена". Компоненты, ингредиенты, рабочая сила, логистика, сборы и не говоря уже о задержках и дефиците - практически каждый аспект на пути продукта к покупателю может быть затронут. Потенциальный удар по всей системе электронной коммерции заставляет многие китайские компании искать новые рынки, будь то изучение неиспользованных стран или сайтов онлайн-покупок, таких как AliExpress, Temu и т. д.

Клиенты Amazon уже увидели рост цен на такие товары, как игрушки и электроника. Дэйву Фонгу, который продает колонки и школьные принадлежности, пришлось поднять цены на 30% и он даже подумывает переориентировать свои инвестиции в другие места. Фонг заявил: "Для нас и всех остальных нельзя полагаться на рынок США, это совершенно очевидно", и вместо этого "мы должны сократить инвестиции и вложить больше ресурсов в такие регионы, как Европа, Канада, Мексика и остальной мир".