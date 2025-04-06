Почти двухлетняя видеокарта Nvidia Geforce RTX 4060 8 ГБ в виде кастомной модели MSI Ventus 2X по цене 460 долларов оказалась на вершине рейтингов продаж.

Еще сильнее удивляет тот факт, что Newegg также позиционирует это предложение как скидку - предположительно, полная цена этой видеокарты составляет 507 долларов.

Как объясняет Wccftech, данный факт в конечном итоге является логичным, учитывая текущую доступность графических процессоров. Хотя ценовая ситуация постепенно улучшается, текущее поколение RTX 50 по-прежнему доступно лишь по цене, значительно превышающей фактическую рекомендованную розничную цену. Модели дешевле 500 долларов в любом случае найти сложно. Этот факт похоже мало волнует других розничных продавцов, поскольку Amazon называет RTX 5080 абсолютным бестселлером, несмотря на "предложения" начинающиеся с чуть менее 2000 долларов.

Несмотря на запуск AMD RX 9070 и RX 9070 XT, обе модели графических процессоров также едва ли доступны по рекомендуемой розничной цене - как и предполагаемые бюджетные варианты вокруг RX 7600/7700. Это также способствует тому, что в Newegg в настоящее время лидер продаж RTX 4060.