Об этом было объявлено на конференции Vision 2025.

Это относится к переходному этапу между прототипом и массовым производством, на котором первые тестовые пластины с готовыми конструкциями чипов изготавливаются в ограниченном количестве для проверки процесса. Как объяснил на Vision Conference Кевин О'Бакли, старший вице-президент Intel Foundry, этот процесс является обычной практикой, несмотря на его название:

«Смысл "Risk Production" в том, что мы довели технологию до точки, в которой она заморожена. Наши клиенты подтвердили: "Да, 18 А достаточно для моего продукта". И теперь нам придется масштабировать производство от сотен единиц в день до тысяч, десятков тысяч и в конечном итоге сотен тысяч.

Первые процессоры, которые Intel планирует выпустить на базе техпроцесса 18A, относятся к поколению «Panther Lake». После того, как новый генеральный директор Лин-Бу Тан недавно объявил в открытом письме, что вторая половина 2025 года станет датой возможного выпуска Panther Lake, дорожная карта, представленная на конференции Vision, предполагает, что начало будет положено в следующем году.

Непонятно, почему Intel объявила две разные даты первого крупного появления процессоров 18A в течение нескольких дней. Videocardz предполагает, что аналогичный подход будет реализован и в текущем поколении процессоров Lunar Lake: первые модели с Panther Lake от основных партнеров-дистрибьюторов действительно могут появиться в этом году, тогда как масштабное «массовое производство» запланировано на 2026 год, как описано в дорожной карте.