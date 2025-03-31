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Niko4123
На Mindfactory на прошлой неделе популярностью пользовались Radeon RX 9070 XT и Geforce RTX 5080
По общему количеству проданных единиц лидирует AMD, но по вручке от продаж доминирует Nvidia.

После кратковременного простоя интернет-магазин Mindfactory снова предлагает свой обычный ассортимент. Это в свою очередь гарантирует, что известный X-пользователь @TechEpiphanyYT сможет продолжить свой анализ данных. В связи с этим вчера он опубликовал еженедельный обзор видеокарт, продаваемых розничным продавцом оборудования.

Если рассматривать наиболее популярные модели, то среди них выделяются две видеокарты. Лидерами продаж безусловно являются Radeon RX 9070 XT от AMD (340 проданных единиц) и Geforce RTX 5080 от Nvidia (220 единиц). За ними с большим отрывом следуют Radeon RX 7800 XT и Geforce RTX 5090 - по 60 проданных единиц каждой.

По общему количеству проданных единиц AMD также  опередила Nvidia - 440 против 395 единиц. Около 77 процентов проданных видеокарт Radeon - это RX 9070 XT. Однако когда дело доходит до цены, картина иная: видеокарты Geforce в среднем продаются намного дороже, поэтому на их долю приходится 65 процентов выручки Mindfactory. Оставшиеся 35 процентов - это модели Radeon от AMD. Видеокарты Intel Arc не сыграли никакой роли ни в выручке, ни в продажах на этой неделе.

Как обычно не стоит переоценивать результаты анализа @TechEpiphanyYT. В конце концов они отражают поведение покупателей только в одном магазине бытовой техники. На рынке в целом спрос может существенно отличаться, поскольку здесь играют роль не только другие розничные торговцы, но и ПК в сборе.

#amd #nvidia #radeon rx 9070 xt #geforce rtx 5080 #mindfactory
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