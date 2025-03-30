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Niko4123
Новая сборка Windows 11 устраняет возможность установки ОС без учетной записи Microsoft
Microsoft хочет расширить требования к учетной записи. Но это все еще можно обойти.

Компания Microsoft уже много лет пытается заставить пользователей подключать свою операционную систему Windows к учетной записи Microsoft при ее установке. Обычная процедура установки больше не позволяет обойти регистрацию. Однако до сих пор обойти это ограничение было относительно просто с помощью команды bypassnro: она позволяет настроить операционную систему в Windows 11 без активного подключения к Интернету и следовательно, без учетной записи Microsoft.

Однако теперь Microsoft хочет пресечь этот обходной путь. Новая сборка Insider Preview для Windows 11 (идентификационный номер 26200.5516) отключает эту команду. Причиной такого шага компания называет улучшение безопасности и комфорта пользователей. По крайней мере последнее, вряд ли соответствует действительности. В конце концов, многие пользователи не хотят привязывать свою операционную систему к онлайн-аккаунту.

Тот факт, что Microsoft ужесточает меры, вероятно призван побудить больше людей создать учетную запись. К счастью у опытных пользователей все еще есть способы обойти требование учетной записи в Windows 11, по крайней мере на данный момент. По данным The Verge в новой сборке bypassnro по-прежнему можно активировать через редактор реестра, а при необходимости вы также можете использовать настраиваемый установочный файл.

На данный момент неясно, заблокирует ли Microsoft эти способы борьбы с принудительным использованием учетных записей в Windows 11 и когда это произойдет. В любом случае в будущем вероятно станет немного сложнее установить операционную систему без привязки учетной записи. По крайней мере еще есть льготный период. Во-первых изменения из текущей предварительной сборки должны найти отражение в официальной версии. До этого момента команду bypassnro можно использовать как обычно.

#windows 11
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