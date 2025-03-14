Это означает, что Ryzen 9 9950X3D отбирает игровую корону у Ryzen 7 9800X3D. Оптимизированный Ryzen 9 9950X3D также снижает энергопотребление в среднем со 129 до 98 Вт.

Так называемый "игровой режим", который Asus называет в BIOS "Turbo Game Mode", а Gigabyte называет его "X3D Turbo Mode", по сути просто выполняет следующие три оптимизации для Ryzen 7000 и Ryzen 9000.

Деактивация SMT (Одновременная многопоточность)

Выполнение различных оптимизаций задержки и ПЗС

Деактивация ПЗС на процессорах с двумя ПЗС

За исключением нескольких игр, в которых отключение SMT приносит пользу, оптимизацию можно эффективно использовать только на процессорах с как минимум двумя CCD, поскольку отключение одного CCD (Core Complex Dies) устраняет задержки, которые снижают производительность, особенно в играх.

"Таким образом Ryzen 9 9950X3D становится Ryzen 7 9800X3D без SMT с еще более высокой тактовой частотой (примерно от 5,20 до 5,55 ГГц) на чиплете с 3D V-Cache, что ставит его выше Ryzen 7 9800X3D." -ComputerBase.

Большинство игр по данным ComputerBase положительно реагируют на "Игровой режим" и увеличивают производительность до 28 процентов (например Homeworld 3). Но есть и такие игры, как Microsoft Flight Simulator 2024, для которых восьми ядер процессора просто недостаточно. Преимущество "Игрового режима" в том, что его можно включать и выключать в BIOS в любое время. Исследование Hardware Unboxed также показывает схожие результаты.