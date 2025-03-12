О чем свидетельствуют технические характеристики игрового ПК Acer Nitro 50 еще до того, как Nvidia представила видеокарту Blackwell.

Вариант с 16 Гигабайтами, который, как предполагается будет предлагаться в Geforce RTX 5060 Ti, вряд ли будет доступен. Таким образом в сегменте графической памяти начального уровня по-прежнему наблюдается стагнация, поэтому геймерам стоит присмотреться к ней повнимательнее.

Игровая видеокарта с 8 ГБ видеопамяти уже просто не актуальна для геймеров. Так считает не только редактор CHIP, с ним согласны почти три четверти (72,2 процента) всех читателей, принявших участие в опросе по этой теме.

В отличие от Nvidia Geforce RTX 5060, Geforce RTX 5060 Ti и конкурирующая AMD Radeon RX 9060 XT, как утверждается, предлагают 16-гигабайтную версию в дополнение к 8-гигабайтной, что делает их лучшим выбором для геймеров.