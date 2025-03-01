Представленная Be Quiet в прошлом году серия Pure Base 501 продолжает расширяться: модель Pure Base 501 LX расширяет существующую конструкцию Pure Base 501 Airflow Window четырьмя предустановленными вентиляторами Light Wings LX и ARGB/вентиляторным концентратором, а модель Pure Base 501 DX, как сообщается, оснащена новой передней панелью и подсветкой ARGB.

На первый взгляд Pure Base 501 LX выглядит идентично Pure Base 501 Airflow Window, но вместо двух неосвещенных вентиляторов Pure Wings 3 в базовых моделях, Pure Base 501 LX оснащен четырьмя вентиляторами Light Wings LX. Три вентилятора Light Wings LX 120 мм PWM втягивают воздух спереди, а большой вентилятор LX 140 мм PWM выбрасывает воздух через заднюю часть корпуса. Кроме того Pure Base 501 LX также включает в себя концентратор для шести продуктов ARGB и вентиляторов с ШИМ-управлением.

Pure Base 501 DX ориентирован на пользователей, "которые ценят современный дизайн с функциями ARGB снаружи и внутри корпуса". По данным Be Quiet передняя часть была переработана и получила большой воздухозаборник, дополняющий ARGB-подсветку, а три вентилятора Pure Wings 3 140 мм PWM (на один больше, чем в базовой версии) обеспечивают циркуляцию воздуха в корпусе. По словам производителя в пресс-релизе, RGB-подсветка передней панели также должна продолжаться внутри корпуса, создавая необычный вид.

Все модели Pure Base 501 полностью поддерживают материнские платы с форм-фактором ATX, Micro ATX или Mini ITX. Спереди можно легко установить три вентилятора или радиатора размером до 360 миллиметров, а также должно быть достаточно места для высокопроизводительных видеокарт, при этом опционально поддерживается вертикальная установка видеокарт. Также на борту имеется двойной отсек для жестких дисков, возможности прокладки и управления кабелями, а также порт USB 3.2 Gen2 Type-C на передней панели.