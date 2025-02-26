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В сеть просочились результаты нескольких тестов Radeon RX 9070 XT и 9070

В то время как сайт Wccftech сегодня опубликовал новые результаты тестов Geekbench 6, классифицирующие производительность с использованием OpenCL и Vulkan, @GawroskiT обнаружил Radeon RX 9070 в FurMark.
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На самом деле отправная точка довольно проста, поскольку AMD уже представила новую номенклатуру в рамках анонса на выставке CES 2025, объяснив, что теперь она лучше подходит для сравнения видеокарт RDNA 4 с их прямыми конкурентами. Затем на слайде AMD в качестве конкурентов указала Geforce RTX 4070 Ti и Geforce RTX 4070 Super. Таким образом флагман поколения RDNA 3 Radeon RX 7900 XTX, не должен конкурировать с Radeon RX 9070 XT.

За последние недели в сеть просочились многочисленные результаты тестов, которые в целом подтвердили, что Radeon RX 9070 XT будет примерно на одном уровне с Radeon RX 7900 XT с точки зрения "классической" растровой производительности или вероятно сможет позиционировать себя между ней и Radeon RT 7900 XTX. Ожидается, что AMD увидит рост производительности трассировки лучей и составит конкуренцию RTX 4080.

Хотя прогнозы в Geekbench 6 подтвердились, и Radeon RX 9070 XT позиционируется между Radeon RX 7900 XT и XTX под OpenCL и на одном уровне с Radeon RX 7900 XT под Vulkan, Radeon RX 9070 скорее всего будет конкурировать с Radeon RX 7800 XT. В этом отношении доводы AMD в конечном итоге также окажутся верными на практике.

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Тест производительности с помощью инструмента стресс-тестирования и стабильности FurMark также подтверждает, что Radeon RX 9070 XT вероятно будет лишь приближаться к Radeon RX 7900 XTX, даже в исключительных случаях. Видеокарта Radeon RX 7800 XT которая по идентификатору PCI ("1002:7550") обозначается как серия Radeon RX 9070, также располагается сразу за 7900 XTX. Хотя @GawroskiT предполагает Radeon RX 9070, TDP в 348 Вт показывает, что это XT.

Тест производительности с помощью инструмента стресс-тестирования и стабильности FurMark также подтверждает, что Radeon RX 9070 XT вероятно будет лишь приближаться к Radeon RX 7900 XTX, даже в исключительных случаях. Видеокарта Radeon RX 7800 XT, которая по идентификатору PCI («1002:7550») обозначается как серия Radeon RX 9070, также располагается сразу за 7900 XTX. Хотя @GawroskiT предполагает Radeon RX 9070, TDP в 348 Вт показывает, что это XT.

В настоящее время можно предположить, что Radeon RX 9070 XT с Navi 48 XT и мощностью 304 Вт будет находится между Radeon RX 7900 XT и XTX с точки зрения растровой производительности и вероятно окажется чуть ниже Geforce RTX 4080 с точки зрения трассировки лучей. Radeon RX 9070 с Navi 48 XL и мощностью 220 Вт вероятно будет немного выше Radeon RX 7800 XT.

Конкурентом Radeon RX 9070 XT скорее всего станет Geforce RTX 4070 Ti, а Radeon RX 9070 будет конкурировать с Geforce RTX 4070. Это также соответствует недавно предполагаемым ценам от 769 до 819 евро и от 619 до 679 евро за две видеокарты RDNA 4.

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amd radeon rx 9070 xt 9070
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