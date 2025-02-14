А также технические данные в GPU-Z.

Очевидно, что релиз AMD Radeon RX 9070 XT становится все ближе и ближе, поскольку утечек становится все больше, и теперь в сеть попал скриншот GPU-Z, подтверждающий технические данные. Соответственно, видеокарта с технологией RDNA 4 имеет 4096 потоковых процессоров, которые как и ожидалось подключены к 16 ГБ памяти. Оперативная память GDDR6 с пропускной способностью 20 ГТ/с имеет 256-битную шину, и обеспечивает производительность передачи данных 644,6 ГБ/с.

Карта, которая была прочитана с помощью GPU-Z 2.62 и Adrenalin 24.30.01.05 по-видимому имеет заводской разгон до 3,1 ГГц. Это уже кажется довольно высоким показателем, если взглянуть на другие утечки, где для Powercolor Reaper упоминалось 2970 МГц, а для Red Devil - 3060 МГц. Можно предположить, что карты OC работают примерно на частоте 3 ГГц.

По слухам на следующей неделе будет представлена видеокарта Radeon RX 9070 XT, а вскоре после этого появится версия без индекса XT с более низкой тактовой частотой, оснащенная 3584 процессорами. По слухам AMD хочет установить агрессивную цену на технологию RDNA 4. Однако утечки по-прежнему указывают на цену около 700 долларов за XT плюс налоги. Справедливо ли это - каждый должен решить для себя сам.

Между тем источник утечки добавляет к этому бенчмарк: рассматриваемая видеокарта, которая очевидно является моделью OC, набирает 63102 балла в Monster Hunter Wilds или 217,71 кадра в секунду в среднем на высоких настройках в Full HD. Частота обновления позволяет предположить, что для измерения использовались межкадровые вычисления FSR.