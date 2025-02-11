В Европе браузер Microsoft Edge можно удалить. За пределами все выглядит иначе.

Пользователи из ЕС могут полностью удалить браузер Microsoft Edge из Windows 11 с марта 2024 года. Однако за пределами Европы пользователям по-прежнему придется довольствоваться браузером Chromium от компании из Редмонда. Однако запись о поисковой системе браузера Bing дала надежду на перемены.

PCWorld и Tom's Hardware сообщили о записи в поисковой системе Bing, которая предлагает пользователю решение для удаления Edge. "Как удалить Microsoft Edge" - так называется один из результатов, который даже перенаправляет на официальный сайт Microsoft. Однако, как сообщают наши коллеги, сам вопрос об удалении браузера после нажатия на результат остается без ответа. Вместо этого на сайте перечислены все положительные особенности программы.

Сайт призывает пользователей ознакомиться с браузером. Поддержка искусственного интеллекта позволит улучшить поиск, улучшить обучение или даже сделать покупки более разумными. Кроме того перечислены преимущества сочетания Windows и Edge.

В Европе браузер может быть полностью удален из Windows 11. Это означает, что Microsoft соблюдает Закон о цифровых рынках, действующий в ЕС. Поиск Bing теперь можно полностью удалить из Windows 10 и Windows 11. Если пользователи передумают, Microsoft Edge и Bing можно переустановить через Microsoft Store.