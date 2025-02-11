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Niko4123
По данным MacRumors, анонс iPhone SE четвертого поколения состоится на следующей неделе
Первоначально запланированный на март релиз, Тим Кук и команда Apple, по-видимому, решили перенести анонс iPhone SE четвертого поколения на следующую неделю.

Прошло три года с момента выхода последней модели, и к сожалению с тех пор рынок телефонов среднего класса изменился, по крайней мере в линейке продуктов Apple, если не во всем мире. За последние два года все самые продаваемые iPhone были флагманскими iPhone 14 и 15, что возможно свидетельствует о покупательной способности клиентов Apple и их предпочтении лучшего из лучшего.

Тем не менее, Apple продолжает поддерживать свои мечты о телефоне среднего класса с новым iPhone SE. Выпуск его сейчас потенциально делает несколько вещей: во-первых он дает более дешевому телефону больше пространства, чтобы оторваться от флагманов iPhone, которые традиционно выпускаются в сентябре. Во-вторых выпуск перед Всемирным конгрессом мобильных устройств в марте даст телефону необходимый рост видимости/продаж, опережая конкурентов.

Однако мы не уверены, что этого будет достаточно, чтобы помочь SE добиться успеха. Конечно поклонники iPhone SE вероятно с нетерпением ждут возможности купить новый, но покупатели телефонов в настоящее время склоняются к более быстрым чипам и большему количеству датчиков камеры - нужно ли им это или нет - другой вопрос, - чего новый SE после быстрого обзора его характеристик, не предлагает.

Например ожидается, что iPhone SE 4 будет иметь одну 48-мегапиксельную камеру. Это тот же датчик, что и у iPhone 15 и 15 Plus, но он будет ограничен 2-кратным оптическим зумом. Сообщается, что Dynamic Island от Apple также не будет, вместо этого телефон будет иметь вырез на дисплее, как у iPhone 14. Предполагается, что процессор будет новейшим A18, но потенциально разогнанным, и в паре со скудным хранилищем на 128 ГБ (некоторые даже говорят о 64 ГБ).

Тем не менее iPhone SE будет оснащен первым модемом собственного производства Apple, будет иметь зарядку USB-C и защиту от пыли и воды IP68. Скоро увидим, как он себя покажет, если слухи о дате выхода на следующей неделе окажутся верными.

#apple #iphone se
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