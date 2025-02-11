Китайский энтузиаст технологий посчитал, что большие выбросы тепла требуют больших мер и охладил свою RTX 4090 с помощью кондиционера. Результаты этой необычной конструкции впечатляют.

RTX 4090 по-прежнему используется для любопытных технологических экспериментов. Один из них пришёл с китайского видеоканала в котором используют обычный бытовой кондиционер для охлаждения видеокарты Nvidia. Конструкцию можно увидеть во всей красе на платформе bilibili.

Сама система состоит из обычного корпуса ПК, рядом с которым размещен кондиционер мощностью 12 000 БТЕ от Xiaomi. БТЕ (британская тепловая единица) используется для обозначения охлаждающей способности систем кондиционирования воздуха и основана на описании тепловой энергии, необходимой для нагрева одного британского фунта воды на один градус Фаренгейта. Если рассматривать заявленные 12 000 БТЕ в контексте домохозяйства, то можно сказать, что кондиционеров с такой охлаждающей способностью примерно достаточно для поддержания комфортной прохлады в комнате площадью 50 квадратных метров.

Возвращаясь к конструкции ESC: с помощью различных сварочных работ и подгонки труб энтузиаст техники сумел интегрировать контейнер для охлаждающей жидкости в систему кондиционирования воздуха. Это означало, что воздух мог проходить от ПК через систему кондиционирования, позволяя компьютеру с RTX 4090 и Intel Core i9-13900K охлаждаться соответствующим образом. Результаты стресс-тестов следующие:

При установке в помещении: после 40 минут интенсивного использования FurMark и теста стабильности системы AIDA температура процессора выросла всего на "несколько градусов Цельсия".

Когда кондиционер был установлен на открытом воздухе, температура графического процессора в режиме ожидания достигала всего 2°C, а максимальная температура составляла 12°C. При полной нагрузке эти значения возросли до 20°C и 36°C соответственно.

В видео bilibili отсутствуют более точные показатели. Они могут быть добавлены в будущем проекте, поскольку ESC уже объявил, что то же самое решение для охлаждения будет также протестировано с Core i9-14900K и RTX 5090, которые греются еще больше.