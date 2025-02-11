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Niko4123
Пользователь сообщил о плавлении разъема питания Geforce RTX 5090
Причины все еще анализируются, но уже сейчас можно с уверенностью сказать, что сборщикам ПК следует уделять особое внимание своим блокам питания - хорошие кабели, плотная посадка, периодический визуальный осмотр.

Вновь появились сообщения о расплавленных разъемах питания на Geforce RTX 5090, хотя проблема должна быть решена. Конструкция 12VHPWR была изменена таким образом, что короткие контакты не будут подключаться, если разъем установлен неправильно, и в результате полная мощность не будет выдаваться. Но это похоже не защитит вас от плохого качества кабеля.

Пользователь использовал в системе SFF сторонний кабель, который был рекламирован и одобрен третьей стороной для предполагаемой цели, но по-видимому не соответствовал требованиям. Во время сеанса игры в Battlefield 5, когда как утверждается, GeForce RTX 5090 потребляла около 500–520 Вт, начал появляться неприятный запах. После экстренного выключения и расследования выяснилось, что кабель припаялся к розетке.

Интересно, что установка выдержала нагрузки Geforce RTX 4090 FE в течение двух лет. Первое подозрение заключается в том, что новые карты FE используют немного другие разъемы в гнезде, из-за чего страдает удобство установки. Кстати пользователь жалуется на повреждения с обеих сторон: и на видеокарте и на используемой Asus Loki SFX-L. Однако в данном случае весьма вероятно, что слабым местом оказался сторонний кабель.

Неясно почему в данном случае использовался именно сторонний кабель. Если говорить о системе малого форм-фактора, то не имея конкретных планов на внешний вид, можно с уверенностью предположить, что проблема заключалась в длине кабеля. Возможно мы еще узнаем подробности, поскольку жертва поддерживает связь с блогером "der8auer" и история может оказаться на канале YouTube, если появится какая-либо дополнительная информация. 

 На канале YouTube Toro Tocho уже опубликовано сообщение о втором случае. В данном случае перегорание штекера произошло со стороны источника питания и нельзя исключать, что причиной стало плохое соединение.

#nvidia #geforce #rtx 5090
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ЮРА ОНИЩЕНКО
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Что-то раньше кастомные кабеля на старых разьëмах не горели. И на 7900хтх не слышал чтоб кастомные кабели горели.
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[IRanPast]
06:43
Судя по описанию процесса, там гиганские задержки
RTX Kit от NVIDIA может сжимать объем текстур в 25 раз
botph
06:34
Прикинь производитель БП изготавливает свою продукцию согласно определенным требованиям. Как то токовая нагрузка. А кастомный колхоз от Васяна нет.
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