и ориентируется не только на продукцию Nvidia, но и на графические процессоры из собственной линейки.

AMD выпустит новые видеокарты поколения RDNA 4 в марте. Начнем с Radeon RX 9070 XT и RX 9070, которые не нацелены на высокий уровень и могли бы скорее блеснуть соотношением цены и производительности. По крайней мере на это надеются конечные потребители, некоторые из которых хотят получить доступные, но мощные графические процессоры. AMD уже дала понять, что прислушивается к сообществу Radeon в вопросах ценообразования, а также заверила, что цена в 899 долларов никогда не планировалась в качестве отправной точки для RDNA 4. Как сообщает ITHome, эти надежды на "низкие" цены теперь подтвердил дилер на китайском технологическом форуме Bobantang.

По словам пользователя Bobantang под ником "Ghost", AMD будет устанавливать "очень агрессивные" цены на свои новые графические процессоры. Однако производитель чипов нацелен не только на конкурентов в лице Nvidia, но и на свои собственные продукты, такие как Radeon RX 7800 XT. По данным ITHome, AMD планировала прекратить выпуск 7800 XT в третьем квартале 2025 года. Говорят, что в январе AMD объявила, что выпуск Radeon RX 7800 XT может быть прекращен, однако эта информация не считается подтвержденной.

Radeon RX 7800 XT была выпущена по цене 499 долларов. В январе ненадежный источник утечек Moore's Law is Dead сообщил, что Radeon RX 9070 XT будет выпущена по цене 599 долларов, а Radeon RX 9070 может стоить еще меньше. По сравнению с RTX 5070 Ti, рекомендованная розничная цена которой составляет 749 долларов, Radeon RX 9070 XT может оказаться гораздо более привлекательным продуктом. Это также может стать причиной прекращения производства Radeon RX 7800 XT компанией AMD.

Пользователь X Себастьян Кастелланос, который является активным и знающим комментатором на темы оборудования в службе коротких сообщений, также верит в цену в $599 для Radeon RX 9070 XT и $499 для Radeon RX 9070. Он добавляет: "Я думаю, что рекомендованная розничная цена в $599 для RX 9070 XT, которая предположительно находится на одном уровне с RTX 5070 Ti по производительности растра и быстрее RTX 5070 по производительности RT, была бы более чем справедливой. Однако я думаю, что более слабая RX 9070 должна иметь более агрессивную цену, например, $449".