После первоначальной установки драйвера видеокарты перестали распознаваться при подключении через PCIe 5.0.

Первоначально проблема затронула только видеокарту Geforce RTX 5090 и ее разновидность для китайского рынка Geforce RTX 5090D, но теперь все чаще появляются сообщения о проблеме с видеокартой Geforce RTX 5080, которая также перестала работать после первоначальной установки графического драйвера.

В некоторых случаях проблему можно решить с помощью iGPU или другой выделенной видеокарты, изменив стандарт PCIe для слота видеокарты Blackwell с PCIe 5.0 на PCIe 4.0 в BIOS/UEFI. Описания проблем почти во всех случаях одинаковы, однако на данный момент причина окончательно не определена. Заявление Nvidia по этому поводу пока не получено.