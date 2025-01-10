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Niko4123
На китайском форуме Chiphell циркулирует информация о цене Radeon RX 9070 XT
Судя по просочившимся результатам тестов, геймеры скорее всего получат производительность на уровне Radeon RX 7900.

"Эталонная модель может стоить 479 долларов. Некоторые партнеры по советам директоров могут продавать свои высококлассные модели за 549 долларов. Цены на модели чуть более низкого класса должны быть примерно такими же, как у эталонной модели". - zhangzhonghao.

В то время как референсный дизайн и дизайн MBA (Сделано AMD), на основе которых OEM-производители также могут предлагать свои собственные модели, как говорят будут стоить от 479 долларов, в то время как высококачественные индивидуальные дизайны могут стоить от 549 долларов Учитывая цену Geforce RTX 5070, которая как ожидается составит 549 долларов и с которой AMD хочет сравнивать свои возможности, это вполне реалистичная оценка. Релиз также приближается.

Также на форуме Chiphell появилась информация о том, что соглашение о неразглашении будет отменено 22 января и что в этот день возможно появятся первые независимые тесты. Предварительные заказы начнут приниматься 23 января, а доставка будет осуществляться на следующий день 24 января. Это согласуется с другими  источниками.

Тем временем компания Asus опубликовала в Instagram новые изображения своей будущей топовой модели RDNA 4 - Asus TUF Gaming Radeon RX 9070 XT OC.

Первоначальные синтетические тесты 3DMark Time Spy и Speedway показывают, что Radeon RX 9070 XT может достичь примерно той же производительности, что и Radeon RX 7900 XT или XTX. Благодаря новой видеокарте вы также можете рассчитывать на более высокую производительность трассировки лучей.

#radeon #rx 9070 xt
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