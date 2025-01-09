AMD продемонстрировала на выставке CES одну из своих новых видеокарт - Radeon RX 9070.

AMD представила на выставке CES новую архитектуру RDNA 4, которая лежит в основе Radeon RX 9070 XT и 9070. AMD пока что не раскрывает спецификации новых видеокарт, но выводы партнеров AMD постепенно проливают свет на технические данные. Оба графических процессора оснащены 16 ГБ видеопамяти, а сама AMD продемонстрировала Radeon RX 9070 на своем стенде на выставке CES на примере Call of Duty: Black Ops 6.

По данным IGN, Call of Duty: Black Ops 6 работала на Radeon RX 9070 в разрешении 4K и без технологии апскейлинга и генерации кадров со скоростью 99 кадров в секунду. Графический процессор работал в паре с недавно представленным мощным игровым процессором Ryzen 9 9950X3D, который выйдет в первом квартале этого года. IGN отмечает важную деталь: видеокарта работала с очень ранними драйверами Alpha.

Серьезное сравнение с текущими видеокартами и тестами невозможно провести, поскольку 99 кадров в секунду для видеокарты среднего класса в 4K представляют собой очень высокое значение, которое еще необходимо воспроизвести в надежных тестах. О выходе Radeon RX 9070 (XT) пока официально не известно. XFX сообщила через Instagram, что их индивидуальный дизайн Radeon RX 9070 (XT) будет выпущен 24 января.

Дальнейшие спецификации для двух видеокарт все еще ожидаются. Благодаря партнерам AMD видеокарты уже можно было увидеть на выставке CES, а благодаря Asrock среди прочего стало ясно, что Radeon RX 9070 XT будет первым случаем, когда AMD будет использовать второе поколение соединения 12VHPWR (12 В) - 2x6).