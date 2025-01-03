Стандарт BTF, предназначенный для беспроводного оборудования и разработанный в Китае компанией DIY-APE, скоро выйдет на следующий этап. В настоящее время соответствующее оборудование, которое предлагают в частности Asus и MSI, уже выносит разъемы материнской платы на заднюю панель, а иногда и обеспечивает питание видеокарты без каких-либо дополнительных кабелей. Но для DIY-APE этого явно недостаточно: в BTF 3.0 также следует отказаться от всех кабелей питания.

По словам @unikoshardware новый стандарт для беспроводных ПК уже готов - и он предусматривает новое соединение между материнской платой и блоком питания. Предыдущие 24-, 8- или 4-контактные разъемы питания в будущем будут заменены одним широким 50-контактным разъемом. Он должен иметь возможность передавать до 1500 Вт. В одном показанном примере он расположен там, где на материнских платах обычно находится 24-контактный разъем ATX.

В случае BTF 3.0 блок питания должен иметь подходящий аналог и просто подключаться к боковой стороне материнской платы. Однако никаких дополнительных подключений для источника питания не предусмотрено. Вся энергия поступает на материнскую плату и распределяется оттуда. Для видеокарт используется дополнительный слот рядом со слотом PCI-E. Кроме того от материнской платы можно подключить кабели питания SATA, при условии, что соответствующие накопители вообще установлены.

Если некоторые компании внедрят BTF 3.0, количество кабелей в ПК снова значительно уменьшится. В то же время новое подключение питания материнской платы также снижает гибкость. В конечном итоге блок питания теперь должен быть специально адаптирован и всегда находиться в одном и том же месте. Поскольку не многие производители материнских плат и блоков питания могут предложить соответствующие продукты, у вас вероятно будет очень ограниченный выбор, когда дело доходит до выбора продуктов.