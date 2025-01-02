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Niko4123
Rockstar Games выпустила трейлер GTA 6 в высоком разрешении
Трейлер предстоящего блокбастера раскрывает значительное количество деталей.

Опубликован трейлер в котором показано значительное количество подробностей. Как показывает прямое сравнение YouTube и Bilibili, сжатие изображений, вероятно, несколько менее серьезное. Также возможно, что этот материал был заново визуализирован.


Как первым заметил @GTAVI_Countdown, в трейлере на китайской платформе обмена видео Bilibili можно увидеть значительно больше деталей и тонкостей, особенно в лицах. На сайте Golem также отмечают, что надписи на некоторых рубашках, которые можно прочитать, также могут быть интересными. На футболке под заголовком "Dolls of Destruction" можно увидеть несколько городов из GTA, таких как Либерти-Сити и Лос-Сантос.

GTA 6 основанную на собственном движке Rage ("Rockstar Advanced Game Engine"), планируется выпустить этой осенью для PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а на ПК она появится в 2027 году.

#rockstar games #gta 6
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