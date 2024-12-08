Раздел под названием "семейство брендов Steam и обозначения функций" имеет новый логотип, который гласит: "Работает на SteamOS". Он описывается как доступный "для оборудования работающего на операционной системе SteamOS, реализованный в тесном сотрудничестве с Valve". Похоже, что Valve будет иметь право голоса в том, как SteamOS будет реализован для портативного устройства, чтобы щеголять этим значком.

Это отличная новость для производителей оборудования, работающих в этой области. Многие геймеры искали способы загрузки SteamOS на устройствах, которые изначально не поставляются с ней, хотя это может быть трудоемким и утомительным процессом для менее технически подкованных пользователей. То, что производители могут просто иметь SteamOS с самого начала, вероятно сделает их продукты более привлекательными для ключевого сегмента мобильных геймеров. Идеальный сценарий - это тот, где устройства могут изначально иметь предустановленную SteamOS вместе с Windows для максимальной совместимости с играми.

Неудивительно, что Valve предпринимает эти шаги, чтобы подготовиться к большему количеству устройств, способных запускать SteamOS. Ранее в этом году компания выпустила обновления SteamOS, которые сделали ее более совместимой с другими портативными устройствами, что воодушевило игровое сообщество на потенциал будущих обновлений.

Надеемся, что устройства уже имеющиеся на рынке и находящиеся в руках клиентов, по-прежнему смогут извлечь выгоду из этих изменений.