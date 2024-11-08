Корпус Z50II стоит 909,95 долларов, а комплект из корпуса и объектива 16–50 мм обойдется в 1049,95 долларов.

Мир беззеркальных камер продолжает расти, и Fujifilm выпускает собственную беззеркальную камеру X-M5, а Panasonic анонсирует самый маленький в мире полнокадровый беззеркальный зум-объектив. Благодаря своим компактным размерам и мощным функциям беззеркальные камеры также стали фаворитами среди создателей контента. И именно на мир создания контента Nikon делает ставку с новой Z50 II.

В пресс-релизе Nikon отметила: "Z50 II сочетает в себе широкий спектр интересных функций обработки изображений с превосходными функциями и производительностью моделей более высокого класса, что позволяет даже начинающим пользователям камеры легко достигать желаемого самовыражения и создавать уникальные изображения".

Некоторые из основных функций Z50 II:

Помогает пользователям достигать желаемого выражения и создавать уникальные изображения с помощью рецептов обработки изображений и специальной кнопки управления снимками.

Превосходные характеристики съемки, унаследованные от более дорогих моделей, облегчают новичкам дебют с камерой.

Улучшенные характеристики видеосъемки, которые позволяют пользователям попробовать свои силы в полномасштабной видеосъемке.

Другие примечательные функции включают:

20,9-мегапиксельный датчик формата DX (APS-C).

Возможность съемки до 4K/60p.

Охват широкого диапазона ISO 100–51200.

Встроенная вспышка.

Большой и четкий монитор с переменным углом наклона и сенсорным экраном.

Nikon Z50 II в настоящее время доступен на веб-сайте Nikon.