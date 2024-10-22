Журналисты из Reviews.org пообщались с парой дизайнеров Steam Deck, Лоуренсом Янгом и Язаном Альдехайятом, которые рассматривают конкуренцию со стороны таких систем, как ASUS ROG Ally/Ally X и MSI Claw. Сайт поднял эту тему, назвав ее гонкой вооружений, хотя Valve так не считает.

"Я бы не охарактеризовал это как гонку вооружений", - заявил Ян. "Когда мы изначально выпустили Steam Deck, мы надеялись, что люди увидят, что это новый вид устройств. Это не ноутбук и не консольный карманный компьютер, а ПК в качестве карманного компьютера. И мы надеялись, что сможем дать старт этой категории, и их станет больше очень скоро. И это произошло. Мы очень рады видеть, что много компаний делают подобные устройства".

Steam Deck не только закрепилась на рынке, но и привлекла множество интересных устоявшихся компаний, занимающихся ПК, таких как Lenovo и Ayaneo, в дополнение к ASUS и MSI.

Учитывая успех категории игровых карманных ПК, нельзя не задаться вопросом, видит ли Valve возможность более агрессивно выпускать последующие модели. Мы видим это на других рынках, таких как смартфоны и телевизоры. Но не ждите нового Steam Deck каждый год.



Вместо этого Valve придерживается подхода ожидания скачка в вычислениях, который не будет происходить за счет времени работы батареи, прежде чем она планирует выпустить Steam Deck 2. И с этой целью Альдехайят рассказал о двух вещах в списке желаний Valve для портативной консоли следующего поколения. К ним относятся поддержка VRR, которую компания "очень хотела для модели OLED", но "просто не смогла сделать вовремя", и лучшее время работы батареи, хотя "по общему мнению" Steam Deck является "лучшей в своем классе" в этом отношении.





