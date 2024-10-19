К сожалению, мы не знаем, достиг ли Ford этой цели, потому что пока мы можем увидеть лишь небольшой тизерный видеоролик для предстоящего короткометражного фильма об этой попытке.

С 815 лошадиными силами и 900 ньтон метрами крутящего момента, навороченный, изобилующий антикрыльями Mustang GTD 2025 года находится на вершине развития маслкаров. Ford это знает, особенно его генеральный директор Джим Фарли. Фактически в прошлом году Фарли заявил, что у GTD есть потенциал, чтобы произвести фурор на чем-то вроде знаменитой Северной петли Нюрбургринга, Мекки гонщиков и автопроизводителей на протяжении десятилетий.





Совсем недавно Фарли и его команда решили пройти все 154 сложных поворота трассы длиной 20,64 км (также известной как Зеленый Ад) менее чем за семь минут, чего ранее не удавалось ни одному американскому автопроизводителю. Самый быстрый американский автомобиль - Dodge Viper ACR - прошел трассу за 7:01.30 еще в сентябре 2017 года, но эта попытка была предпринята независимой командой при поддержке краудфандинга.



Ford GTD напрямую сравнивали с Porsche 911 GT3 2019 года, и этот автомобиль прошел Green Hell за невероятные 6:55.2. Если принять во внимание GT3 RS, Ford придется побить время первого круга - 6:44.848.

В тизерном видео Ford не указано, достигла ли команда своей цели менее семи минут или насколько близко она подошла к европейцам. Возможно команда Blue Oval не смогла завершить скоростной заезд. Свидетели, присутствовавшие на забронированном Ford дне гонки, говорят, что GTD не смог закончить быстрый круг из-за меняющихся условий трассы. На такой длинной трассе, проходящей через горы и равнины, гонщики могли стартовать при идеальной солнечной погоде, но столкнуться с мокрыми ветреными условиями на другой стороне.

Конечно Ford мог бы пробраться в несколько скрытных заездов во время своего пребывания на Нюрбургринге. Все, что нам остается, - это дождаться официального короткометражного фильма, чтобы узнать, вошел ли Ford в историю. Предстоящий фильм называется Road to the Ring и будет выпущен на YouTube позднее.