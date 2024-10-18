Теперь пользователи смогут находить рейсы, отдавая приоритет цене.

Теперь в Google Flights будет доступна вкладка "Самые дешевые". Компания заявляет, что "вы можете ввести данные о своей поездке и нажать "Самые дешевые", чтобы увидеть больше вариантов с еще более низкими ценами". Хотя это происходит как раз в нужное время для путешественников, проживающих в Соединенных Штатах, эта новая вкладка также станет доступной для пользователей в других регионах "в течение следующих двух недель".

Эти более низкие цены обычно означают несколько дополнительных пересадок и более длительное общее время в пути, что пользователи должны иметь в виду при использовании новой вкладки "Самые дешевые". Это также может включать необходимость покупки билетов на разные этапы поездки у разных авиакомпаний или сайтов бронирования, что потребует больше усилий и усердия со стороны пользователя.

Хотя несколько странно, что Google потребовалось так много времени, чтобы внедрить эту функцию, которая почти повсеместна на других туристических сайтах.